Raksha Bandhan Muhurat : रक्षाबंधन के दिन ग्रह-गोचरों की दृष्टि बेहद शुभ, भद्रा का नहीं है साया, दिनभर है शुभ मुहूर्त

Raksha Bandhan 2025 Shubh Muhurat : सावन मास की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पावन त्योहार मनाया जाता है। इस साल राखी का त्योहार नौ अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इन दिन ग्रह-गोचरों की दृष्टि शुभ है। भद्रा साया भी नहीं हैं। दिनभर शुभ मुहूर्त है। खास यह भी कि आयुष्मान, सौभाग्य, सर्वार्थसिद्धि और जयद योग का महामिलन भी हो रहा है। दिनभर पूर्णिमा का मान है। बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षासूत्र बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगी तथा उनसे अपनी रक्षा की सौगंध लेंगी। इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि आठ अगस्त को दोपहर एक बजकर 40 मिनट से प्रारंभ होकर नौ अगस्त को दोपहर एक बजकर 23 मिनट तक है। पंचागों के अनुसार उदयव्यापिनी पूर्णिमा में राखी का त्योहार मनाया जाता है। अच्छी बात यह भी कि इस दिन अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है। इसलिए पूरे दिन बहने अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधेंगी।

रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त: 1. सौभाग्य व आुष्यमान योग : प्रात:काल से सुबह 7.12 बजे तक 2. सर्वार्थसिद्धि योग : प्रात:काल 7.13 से मध्याह्न 11.20 तक 3. अभिजीत मुहूत : मध्याह्न 11.24 से 12.36 तक 4. जयद योग : मध्याह्न 12.37 से शाम 6.32 तक