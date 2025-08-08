Rakhi Muhurat : 9 अगस्त को रक्षाबंधन, राखी बांधने के लिए 7 घंटे 37 मिनट का समय

RRaksha Bandhan" data-vars-link-type="Auto" data-vars-page-type="story">aksha Bandhan 2025 : भाई-बहन का पावन त्योहार रक्षाबंधन इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन बहन भाई को राखी बांधती है। हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त में कार्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। रक्षाबंधन के दिन भी शुभ मुहूर्त में राखी बांधना शुभ होता है। इस वर्ष रक्षाबंधन या रखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः काल से ही आरम्भ हो जाएगाा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला पर्व रक्षाबंधन इस वर्ष भद्रा से पूरी तरह मुक्त रहेगा। करीब 40 वर्षों बाद बन रहे इस संयोग की वजह से बहनें बिना किसी दोष के पूरे दिन भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। इस वर्ष रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग, बुधादित्य योग सहित बृहस्पति और शुक्र की युति व चंद्रमा का श्रवण नक्षत्र में गोचर इस दिन को और भी पुण्यदायी बना रहे हैं।