रक्षाबंधन पर बुध के उदय होने के साथ ही बनेगा नवपंचम योग, इन राशियों को होगा लाभ

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 7 Aug 2025 01:13 PM
रक्षाबंधन इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस साल का रक्षाबंधन विशेष रहने वाला है। इस रक्षाबंधन बुध देव कर्क राशि में उदय हो जाएंगे। बुध देव के उदय होना कुछ राशियों के लिए शुभ रहेगा। बुध देव के उदय होने के साथ ही इस रक्षाबंधन नवपंचम योग भी बनने जा रहा है। जब 5वें और 9वें भाव के स्वामी एक-दूसरे के घर में होते हैं तब नवपंचम योग बनता है। नवपंचम योग को बेहद ही शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन गुरु और शनि कुछ राशियों के लिए 5वें और 9वें भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे इन राशियों का भाग्योदय होना तय है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार बुध के उदय होने और नवपंचम योग से कुछ राशियों को विशेष लाभ होगा। आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा फायदा-

मिथुन राशि- मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। बुध के उदय होने से मिथुन राशि वालों का भाग्य चमक जाएगा। नवपंचम योग के बनने से प्रेम संबंध मधुर होंगे। भाई-बहन का रिश्ता मजबूत होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। करियर में नए अवसर मिलेंगे।

कन्या राशि- कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं। बुध के उदय होने से कन्या राशि वालों का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा। इसके साथ ही नवपंचम योग से प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग बनेंगे। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। करियर में सफलता मिलेगी।

ये भी पढ़ें:2027 तक इन 5 राशियों पर रहेगी शनिदेव की कृपा दृष्टि, बनेंगे बिगड़े काम

तुला राशि- बुध का उदय तुला राशि के एकादश भाव में हो रहा है। ये आपके जीवन में स्थिरता लाने का काम करेगा। वहीं नवपंचम योग से आपको आर्थिक लाभ होगा। नौकरी और व्यापार में स्थिति अच्छी होगी। सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे।

मकर राशि- बुध का उदय होना मकर राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। वहीं नवपंचम योग से व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

