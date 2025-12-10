जन्म कुंडली में अगर ऐसी हो, तो मिलता है राजयोग, बिताते हैं राजा जैसा जीवन

संक्षेप: आपकी जन्म कुंडली आपकी लाइफ में काफी कुछ बता देती है। अगर कुछ लोगों की कुंडली में राजयोग जन्म से लिखा होता है, इसके लिए आपको कुंडली में अगर ऐसी स्थिति दिखे तो कहा जाता है कि इस व्यक्ति का जीवन राजा जैसा होता है।

आपकी जन्म कुंडली आपकी लाइफ में काफी कुछ बता देती है। अगर कुछ लोगों की कुंडली में राजयोग जन्म से लिखा होता है, इसके लिए आपको कुंडली में अगर ऐसी स्थिति दिखे तो कहा जाता है कि इस व्यक्ति का जीवन राजा जैसा होता है। ऐसे व्यक्ति राजा जैसा जीवन बिताते हैं, ज्योतिष में इसके बारे में बताया गया है। आपको बता दें कि राजयोग के ये सभी लक्षण तभी दिखते हैं जब योग में शामिल ग्रह बलवान और शुभ हों, वे दशा/अंतरदशा, कुंडली का लग्न, नवांश और चंद्र कुंडली भी इनके हिसाब से हो, राज योग का मतलब होता है, सभी योगों में बेस्ट, जब यह बनता है तो व्यक्ति की लाइफ में बहुत अच्छा समय आता है। इसके लिए ऐसी स्थिति होनी चाहिए। आइए जानें कुंडली में किस भाव में कौन सा ग्रह ऐसी स्थिति बनाता है।

लग्न में चन्द्रमा और गुरु बैठे हों और दसवें भाव में शुक्र तुला, मकर या कुंभ राशि नें शनि हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा राजा की तरह रहता है। उसकी लाइफ में राजा के समान स्थितियां आती हैं। इसके अलावा अगर दसवें, 11वें भाव में पहले, दूसरे और तीसरे भाव में सभी में अगर शुभ ग्रह छठे हों तो जातक राजा के समान होता है। उसको लाइफ में सभी ऐशो आराम मिलता, ऐसे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है।

गुरु बुध के साथ बेठा हो अथवा बुध के द्वारा दृष्ट हो रहा हो तथा गुरू, मीन अघवा धनुराशि का होकर, केन्द्र सें बैठा हो तो ऐसे जातक कोराजागण भी अपने सिर माथे लेते हैं।अगर आपकी कुंडली में चन्द्रमा केन्द्र में हो और गुरु लग्न की छोड कर, नवम अथवा पंचम दृष्टि से केन्द्र की देख रहा हो, साथ हो तो तो जावक राजा के समान भाग्यशाली होता है ।

गुरु लग्न में तथा बुध केन्द्र बैठा हो या यह नवम भाव के स्वामी द्वारा दुष्ट भी हो तो जातक राजा की तरह रहता है। इसके अलावा गुु सातवें नवें या पांचवें भाव मे बैठा हो तथा लग्नेश की उस पर दृष्टि भी हो तो जातक राजा की तरह जाना जाता है।