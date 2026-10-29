राजस्थान में भी रहेगा तूफान का असर, चांद दिखने में परेशानी, पढ़ें अपने शहर का चांद दिखने का टाइम
Aaj chand kitne baje niklega: राजस्थान में आज चांद दिखने में कहीं-कहीं परेशानी आ सकती है। यहां हर शहर का टाइम आप देख सकते हैं।
आज करवा चौथ है। इस दिन महिलाएं चांद को देखकर व्रत खोलती हैं। सुबह सरगी खाकर महिलाए व्रत को शुरू करेंगी। इस बार पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाएं चल सकती है, वहीं कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट है। दरअसल अर्नब तूफान के कारण पश्चिमी राजस्थान में मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा हालांकि बादल छाने की संभावना नहीं है। चंद्रमा के दीदार का बेसब्री से इंतजार होता है, चंद्रमा को देखकर ही दर्शन कर अर्घ्य अर्पित करने के बाद पति के हाथों से जल पीकर व्रत तोड़ा जाता है। राजस्थान में चांद दिखने की बात करें तो सबसे पहले धौलपुर में चांद दिख रहा है। धौलपुर में चांद 8.14 मिनट तक दिखेगा। इसके बाद बाड़मेर में चांद सबसे लेट में नजर आएगा। बाड़मेर में 8.44 मिनट पर दिखेगा। राजस्थान के जयपुर में चांद 8.23 मिनट पर दिखने की संभावना कल बन रही है। अपने शहर में चांद निकलने का समय आप नीचे देख सकते हैं।
अर्नब तूफान का रहेगा असर
इस बार देशभर में अर्नब तूफान के कारण कईशहरों में चांद को दिखने को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। राजस्थान में कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट है। यहां पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाओं का अलर्ट दिख रहा है। कहा जा रहा है कि 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। बदाल छाए रहने के कारण चांद देखने में दिक्कत हो सकती है। यहां हम आपको देश के हर शहर में चांद के निकलने का समय बता रहे हैं। राजस्थान के अधिकतर शहरों के नाम यहां लिखे हैं। हालांकि यहां बताए गए समय और चांद दिखने के समय में थोड़ा फेरबदल हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अर्नब का असर राजस्थान में आज करवा चौथ पर देखने को मिल सकती है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बादल छाने, मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में बादल भी रहेंगे और बारिश भी होगी। जोधपुर और बीकानेर संभाग के पूर्वी हिस्सों में भी 29 और 30 अक्टूबर को कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
चांद ना दिखे तो क्या करें
अगर बारिश होने के कारण चांद ना दिखे तो कोशिश करें कि शिवजी के चंद्रमा को देखकर व्रत खोल लें। इसके अलावा आप चंद्रमा को प्रतीकात्मक मानकर भी व्रत खोल सकते हैं।
राजस्थान के विभिन्न शहरों में कब निकलेगा चांद
धौलपुर 8.14 मिनट
भरतपुर-8.15 मिनट
कोटा-8.27 मिनट
अजमेर 8.29 मिनट
बीकानेर 8.30 मिनट
नागौर 8.30 मिनट
ब्यावर 8.32 मिनट
भीलवाड़ा 8.32 मिनट
जोधपुर 8.36 मिनट
पाली 8.36 मिनट
करौली 8.19 मिनट
अलवर8.17 मिनट
डींग 8.15 मिनट
भरतपुर 8.15मिनट
अजमेर 8.29 मिनट
बीकानेर 8.29 मिनट
ब्यावर 8.32 मिनट
जोधपुर 8.36 मिनट
दौसा 8.20 मिनट
हनुमान गढ़ 8.21 मिनट
फलोदी 8.36 मिनट
राजसमंद 8.36 मिनट
सलंबूर 8.37 मिनट
उदयपुर 8.38 मिनट
जयपुर 8.23 मिनट
सीकर 8.22 मिनट
चुरू 8.24 मिनट
उदयपुर 8.38 मिनट
बाड़मेर 8.44 मिनट
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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