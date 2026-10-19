Rahu-Ketu Gochar 2026: 47 दिन बाद बदलेंगी राहु-केतु की चाल, मेष, वृषभ समेत 4 राशियों पर पड़ेगा असर
राहु-केतु 5 दिसंबर 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर में और केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस गोचर का असर मेष, वृषभ, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों के करियर, आर्थिक स्थिति और निजी जीवन पर देखने को मिल सकता है।
Rahu-Ketu Transit 2026: दिसंबर में राहु-केतु की चाल बदलने वाली है। दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन में अब 47 दिन बाकी हैं। 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि छोड़कर मकर में प्रवेश करेंगे। वहीं, केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। इस बदलाव के साथ करीब डेढ़ साल से चली आ रही ग्रहों की स्थिति बदलेगी। ज्योतिष में राहु-केतु के गोचर को करियर, धन और निजी जीवन से जोड़कर देखा जाता है।
5 दिसंबर को बदलेगी राहु-केतु की राशि
द्रिक पंचांग के अनुसार, राहु-केतु का राशि परिवर्तन 5 दिसंबर को शाम 7 बजकर 28 मिनट पर होगा। राहु मकर राशि में जाएंगे और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। दोनों ग्रह हमेशा एक-दूसरे से सातवें स्थान पर रहते हैं। इसलिए राहु की राशि बदलने के साथ केतु का गोचर भी बदलता है। इस गोचर को लेकर मेष, वृषभ, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अलग-अलग ज्योतिषीय संभावनाएं बताई जा रही हैं। हालांकि, किसी भी राशि के सभी लोगों को एक जैसा फल मिले, ऐसा जरूरी नहीं है।
मेष राशि वालों को काम में मिल सकता है मौका
मेष राशि के जातक नौकरी या कारोबार में बदलाव की सोच रहे हैं तो आने वाला समय नई संभावनाओं पर काम करने का हो सकता है। कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे हैं, उन्हें उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। पैसों के मामले में फैसला लेते समय जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।
वृषभ राशि वालों का ध्यान रहेगा आर्थिक स्थिति पर
वृषभ राशि के जातक अपनी आमदनी और बचत को लेकर कुछ नए फैसले कर सकते हैं। कारोबार में विस्तार की योजना बनाने वालों को खर्च और मुनाफे का हिसाब पहले देखना होगा। नौकरी करने वालों के लिए भी अपनी क्षमता दिखाने का मौका अहम रह सकता है। किसी दूसरे की बातों में आकर निवेश करने के बजाय पूरी जानकारी जुटाना जरूरी होगा।
कर्क राशि वालों के जीवन में हो सकते हैं बदलाव
केतु के कर्क राशि में प्रवेश के कारण इस राशि के जातकों के लिए गोचर खास माना जा रहा है। निजी जीवन में कुछ पुराने मुद्दों पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। कामकाज और परिवार के बीच तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा। किसी बड़े फैसले से पहले जल्दबाजी करने के बजाय स्थिति को समझना बेहतर होगा।
वृश्चिक राशि के जातकों को मिल सकते हैं नए रास्ते
वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज में नई दिशा तलाशने का समय हो सकता है। किसी पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने या नई योजना पर काम करने का मौका मिल सकता है। साझेदारी में कारोबार करने वाले लोग बातचीत और शर्तों को साफ रखें। आर्थिक लाभ की उम्मीद में जोखिम भरा फैसला लेने से बचना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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