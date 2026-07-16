Rahu-Ketu Transit 2026: दिसंबर तक मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि के बढ़ सकते हैं खर्च और तनाव, हर कदम रखें सोच-समझकर
Rahu-Ketu Transit 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, दिसंबर 2026 तक राहु और केतु का प्रभाव कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि के जातकों को इस दौरान धन, नौकरी, कारोबार, रिश्तों और सेहत से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को ऐसे ग्रह माना जाता है, जिनका असर अचानक देखने को मिलता है। इनके प्रभाव से कई बार काम बनते-बनते रुक जाते हैं तो कभी बिना वजह तनाव बढ़ जाता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार दिसंबर 2026 तक कुछ राशियों के लोगों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। खासकर पैसा, नौकरी, कारोबार और रिश्तों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी।
मेष राशि: खर्च बढ़ सकते हैं, सोच-समझकर करें खर्च
मेष राशि के लोगों का खर्च बढ़ सकता है। जरूरत से ज्यादा पैसा निकलने की वजह से बजट बिगड़ सकता है। अगर नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जरूर लें। नौकरी करने वालों पर काम का दबाव बढ़ सकता है। घर और बाहर दोनों जगह धैर्य से काम लेना बेहतर रहेगा।
वृषभ राशि: पैसों के मामले में रखें सावधानी
वृषभ राशि के लोगों को धन से जुड़े मामलों में सतर्क रहना होगा। किसी को उधार देने या बड़ा लेनदेन करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर कहासुनी हो सकती है। ऐसे समय में गुस्से की बजाय बातचीत से बात सुलझाने की कोशिश करें। खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।
कन्या राशि: काम का दबाव बढ़ सकता है
कन्या राशि के लोगों को नौकरी और कारोबार में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कुछ जरूरी काम समय पर पूरे नहीं होने से परेशानी हो सकती है। अगर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी न करें। कागजी काम और दस्तावेज ध्यान से जांच लें। सेहत का भी ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर आराम जरूर करें।
धनु राशि: रिश्तों और सेहत को नजरअंदाज न करें
धनु राशि के लोगों के लिए यह समय रिश्तों में धैर्य रखने का है। परिवार या करीबी लोगों के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। बिना पूरी बात जाने कोई फैसला न लें। यात्रा करते समय भी सावधानी रखें। अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई छोटी परेशानी हो तो उसे टालने की बजाय समय पर डॉक्टर की सलाह लें।
करें ये काम
राहु-केतु का असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता। अगर इस दौरान धैर्य रखा जाए, बेवजह खर्च से बचा जाए और कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लिया जाए तो कई परेशानियों से बचा जा सकता है। नियमित पूजा-पाठ, अच्छे कर्म और जरूरतमंद लोगों की मदद करने से मन भी शांत रहता है और मुश्किल समय का सामना करना आसान हो जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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