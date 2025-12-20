Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Rahu Transit Rashi Parivartan Gochar 2026 Horoscope Rashifal Future Predictions
मायावी ग्रह 2026 के अंत में चाल बदलकर करेगा बड़े बदलाव, इन राशियों पर पड़ेगा सीधा असर

मायावी ग्रह 2026 के अंत में चाल बदलकर करेगा बड़े बदलाव, इन राशियों पर पड़ेगा सीधा असर

संक्षेप:

ज्योतिषशास्त्र में राहु को मायावी और पापी ग्रह कहा जाता है। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन प्रभाव सबसे गहरा माना जाता है। राहु जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो व्यक्ति के जीवन के साथ-साथ समाज और व्यवस्था पर भी उसका असर साफ दिखाई देता है।

Dec 20, 2025 04:44 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ज्योतिषशास्त्र में राहु को मायावी और पापी ग्रह कहा जाता है। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन प्रभाव सबसे गहरा माना जाता है। राहु जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो व्यक्ति के जीवन के साथ-साथ समाज और व्यवस्था पर भी उसका असर साफ दिखाई देता है। इसी कड़ी में साल 2026 के अंत में राहु का बड़ा गोचर होने जा रहा है, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। राहु का यह गोचर कई राशियों के लिए बड़े बदलाव, अचानक फैसले और जीवन की दिशा बदलने वाले संकेत लेकर आएगा क्योंकि राहु भ्रम, महत्वाकांक्षा, सत्ता, तकनीक और अचानक घटनाओं का कारक है, इसलिए इसकी चाल में बदलाव का विशेष प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं, राहु की चाल बदलने से किन राशियों के जीवन में आएगा बदलाव-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर करियर में बड़ा बदलाव ला सकता है। नौकरी बदलने, नई जिम्मेदारी मिलने या कार्यक्षेत्र में अचानक दबाव बढ़ने के योग बन सकते हैं। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना जरूरी होगा।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के जीवन में यह गोचर मानसिक उलझन और पारिवारिक मामलों को प्रभावित कर सकता है। काम और घर के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। हालांकि सही दिशा में मेहनत करने पर लाभ भी मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:2026 में शनि 3 बार करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को होगा फायदा

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए राहु रिश्तों और साझेदारी पर असर डाल सकता है। व्यापारिक साझेदारी में सतर्कता जरूरी होगी। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए यह गोचर करियर और सामाजिक छवि से जुड़ा रहेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

मकर राशि- मकर राशि में ही राहु का प्रवेश होने के कारण इस राशि पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अहंकार भी नुकसान पहुंचा सकता है। गलत रास्ते से मिली सफलता टिकाऊ नहीं होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
rahu gochar Horoscope Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने