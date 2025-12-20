मायावी ग्रह 2026 के अंत में चाल बदलकर करेगा बड़े बदलाव, इन राशियों पर पड़ेगा सीधा असर

संक्षेप: ज्योतिषशास्त्र में राहु को मायावी और पापी ग्रह कहा जाता है। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन प्रभाव सबसे गहरा माना जाता है। राहु जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो व्यक्ति के जीवन के साथ-साथ समाज और व्यवस्था पर भी उसका असर साफ दिखाई देता है।

ज्योतिषशास्त्र में राहु को मायावी और पापी ग्रह कहा जाता है। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन प्रभाव सबसे गहरा माना जाता है। राहु जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो व्यक्ति के जीवन के साथ-साथ समाज और व्यवस्था पर भी उसका असर साफ दिखाई देता है। इसी कड़ी में साल 2026 के अंत में राहु का बड़ा गोचर होने जा रहा है, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। राहु का यह गोचर कई राशियों के लिए बड़े बदलाव, अचानक फैसले और जीवन की दिशा बदलने वाले संकेत लेकर आएगा क्योंकि राहु भ्रम, महत्वाकांक्षा, सत्ता, तकनीक और अचानक घटनाओं का कारक है, इसलिए इसकी चाल में बदलाव का विशेष प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं, राहु की चाल बदलने से किन राशियों के जीवन में आएगा बदलाव-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर करियर में बड़ा बदलाव ला सकता है। नौकरी बदलने, नई जिम्मेदारी मिलने या कार्यक्षेत्र में अचानक दबाव बढ़ने के योग बन सकते हैं। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना जरूरी होगा।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के जीवन में यह गोचर मानसिक उलझन और पारिवारिक मामलों को प्रभावित कर सकता है। काम और घर के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। हालांकि सही दिशा में मेहनत करने पर लाभ भी मिल सकता है।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए राहु रिश्तों और साझेदारी पर असर डाल सकता है। व्यापारिक साझेदारी में सतर्कता जरूरी होगी। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए यह गोचर करियर और सामाजिक छवि से जुड़ा रहेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

मकर राशि- मकर राशि में ही राहु का प्रवेश होने के कारण इस राशि पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अहंकार भी नुकसान पहुंचा सकता है। गलत रास्ते से मिली सफलता टिकाऊ नहीं होगी।