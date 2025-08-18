4 दिसंबर तक का समय इन 3 राशियों के लिए रहेगा शानदार, राहु का कुंभ गोचर दिलाएगा खूब लाभ

Rahu ka kumbh gochar: राहु इस समय शनि की कुंभ राशि में विराजमान हैं। राहु करीब 18 महीने में अपनी राशि में बदलाव करते हैं। राहु दिसंबर में कुंभ राशि से निकलकर शनि की ही मकर राशि में गोचर करेंगे। जानें राहु का कुंभ गोचर किन राशियों को दिलाएगा सफलता।

Rahu ka Kumbh Rashi Mein Gochar: मायावी ग्रह राहु इस समय शनि की कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु कुंभ राशि में 4 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, राहु का कुंभ गोचर सभी 12 राशियों पर अनुकूल व प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। राहु के कुंभ राशि में आने से कुछ राशियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। इन राशियों के लिए 4 दिसंबर तक की अवधि लाभकारी सिद्ध हो सकती है। जानें राहु का कुंभ गोचर किन राशियों के लिए लकी साबित होगा।

1. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए राहु का कुंभ गोचर अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे और पुराने स्रोतों से भी धन का आगमन होगा। कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे और तरक्की मिल सकती है। कोई सपना पूरा हो सकता है। मानसिक तनाव दूर होगा। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी कर सकते हैं।

2. धनु राशि- धनु राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साहस से भरा कोई फैसला ले सकते हैं। कारोबार से जुड़ी यात्राएं लाभकारी रहेंगी। मानसिक शांति प्राप्त होगी। वाणी मधुर बनाए रखें। हालांकि आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखें। धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बनेगा। करियर में तरक्की व सफलता मिल सकती है।

2. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों का पराक्रम रंग लाएगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी का अनुभव करेंगे। राहु के प्रभाव से मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। घरेलू जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। हालांकि इस समय वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। कार्यस्थल पर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे उच्चाधिकारी प्रभावित होंगे।