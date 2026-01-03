Hindustan Hindi News
राहु, शनि की चाल करेगी कमाल ही कमाल, इन 3 राशियों की पलटेगी किस्मत

संक्षेप:

Rahu Rashifal Saturn Transit 2026 Horoscope : शनि देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु एक मायावी ग्रह है और शनि देव कर्मफल के दाता हैं। शनि और राहु का 2026 का गोचर कुछ राशियों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा।

Jan 03, 2026 03:24 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Rahu Rashifal Saturn Transit 2026: राहु और शनि की चाल समय-समय पर बदलती रहती है। दोनों ही ग्रहों की की स्थिति अच्छी होने पर जीवन में सुख ही सुख मिलता है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 2026 में दिसंबर के महीने तक राहु कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। शनि देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु एक मायावी ग्रह है और शनि देव कर्मफलदाता हैं। शनि और राहु का ये गोचर कुछ राशियों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। वहीं कुछ राशियों के लिए परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं राहु के कुंभ राशि में और शनि के मीन राशि में गोचर करने से किन राशियों के भाग्य का ताला खुल सकता है।

वृषभ राशि

राहु के कुंभ राशि में और शनि के मीन राशि में गोचर करने से वृषभ राशि के जातकों का भाग्योदय हो सकता है।

व्यापार में धन लाभ होने की संभावना है।

पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है।

आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

यात्रा में लाभ होगा।

स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर रहेगा।

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए राहु के कुंभ राशि में और शनि के मीन राशि में गोचर करना बेहद ही फायदेमंद माना जा रहा है।

कारोबारियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है।

नई जॉब मिलने के योग हैं।

धन का आगमन होगा।

सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है।

व्यापारियों, मीडिया लाइन से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ रहेगा।

मकर राशि

राहु के कुंभ राशि में और शनि के मीन राशि में गोचर करने से मकर राशि के लोगों को लाभ मिल सकता है।

विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है।

वैवाहिक जीवन में रोमांस बना रहेगा।

काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे।

सिंगल लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी।

पार्टनरशिप में भी लाभ मिलने की संभावना है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

