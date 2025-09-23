Rahu Rashifal Rahu Horoscope Transit after Diwali 2025 some zodiacs will benefit greatly दिवाली के बाद राहु की चाल मचाएगी धमाल, इन 3 राशियों को खूब होगा लाभ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
दिवाली के बाद राहु की चाल मचाएगी धमाल, इन 3 राशियों को खूब होगा लाभ

Rahu Rashifal Shani Horoscope: राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। दिवाली के बाद राहु का नक्षत्र गोचर शतभिषा नक्षत्र में होने जा रहा है, जिससे कुछ राशियों को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 07:56 PM
Rahu Rashifal Rahu Horoscope, दिवाली के बाद राहु की चाल मचाएगी धमाल: राहु मायावी ग्रह है, जो कभी भी सीधी चाल में गोचर नहीं करता है। राहु हर साल नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। जल्द ही राहु स्वयं के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। दिवाली के बाद राहु का नक्षत्र गोचर शतभिषा नक्षत्र में होने जा रहा है। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी ग्रह स्वयं राहु हैं। पंचांग के अनुसार, राहु इस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में अपने ही नक्षत्र में राहु का गोचर करना कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन ला सकता है।

इन 3 राशियों को खूब होगा लाभ

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए शतभिषा नक्षत्र में राहु का गोचर करना बेहद शुभ माना जा रहा है।

सक्सेस का अनुभव होगा।

बिजनेस में लाभ हो सकता है।

घर-परिवर का माहौल पॉजिटिव बना रहेगा।

एनेरजेटिक रहेंगे।

नई चीजें ट्राई कर सकते हैं।

नए मौके हाथ लगेंगे।

आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए शतभिषा नक्षत्र में राहु का गोचर करना लाभदायक साबित हो सकता है।

जीवन में तनाव से राहत मिलेगी।

पैसा कमाने के लिए नए रास्ते खुलेंगे।

परिवार का सपोर्ट प्राप्त होगा।

करियर में अचानक ग्रोथ मिल सकती है।

धन लाभ के योग हैं।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए शतभिषा नक्षत्र में राहु का गोचर करना लकी माना जा रहा है।

छात्रों को कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है।

करियर एक अच्छे मुकाम पर आ जाएगा।

समाज में मान-सम्मान मिल सकता है।

पुराना रुका हुआ धन दोबारा प्राप्त हो जाएगा।

अपने लक्ष्यों पर फोकस रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

