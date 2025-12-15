संक्षेप: Rahu Rashifal New Year horoscope 2026 : इस समय राहु ग्रह शनि की कुंभ राशि में विराजमान हैं। आने वाले नए साल में 2 बार राहु की चाल में बदलाव होगा, जिससे कुछ राशियों का गोल्डन पीरियड शुरू होने जा रहा है।

Dec 15, 2025 08:25 pm IST

Rahu Rashifal New Year horoscope: ज्योतिष की दृष्टि से राहु की चाल का खास महत्व है। हमेशा उलटी चाल में राहु का गोचर होता है। राहु का एक राशि से दूसरी राशि में गोचर बेहद ही स्लो स्पीड में होता है। इस समय राहु ग्रह शनि की कुंभ राशि में विराजमान हैं। आने वाले नए साल में 2 बार राहु की चाल में बदलाव होगा, जिससे कुछ राशियों का अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा तो कुछ राशियों के लिए समय मुश्किल साबित हो सकता है। साल 2026 में राहु की चाल में दो बार बदलाव देखने को मिलेगा। 2026 में राहु मकर राशि में और धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं 2026 में राहु की चाल बदलने से किन राशियों को फायदा हो सकता है-

2 बार बदलेगी राहु की चाल, नए साल से कुंभ समेत इन 3 राशियों को होगा लाभ ही लाभ मिथुन राशि 2026 में राहु की चाल बदलने से मिथुन राशि वालों को फलदायक परिणाम मिल सकते हैं।

आपको घर के सदस्यों का पूरा सपोर्ट मिलेगा।

लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है।

बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आपको नए मौके मिल सकते हैं।

इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें।

कोशिश करें कि वाद-विवाद में न उलझें।

तुला राशि तुला राशि के जातकों के लिए 2026 में राहु की चाल बदलना बेहद ही लाभदायक माना जा रहा है।

इस दौरान आपका मन धार्मिक गतिविधियों में ज्यादा लगेगा।

छात्रों के लिए विशेष तौर पर यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है।

कुछ लोग एजुकेशनल ट्रिप पर भी जा सकते हैं।

आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे।

कुंभ राशि कुंभ राशि वालों के लिए 2026 में राहु की चाल बदलना शुभ माना जा रहा है।

कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा।

सोशल तौर पर लोगों से मेल-जोल बढ़ाने में आप सक्षम रहेंगे।

प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की के नए मार्ग खुलते दिखेंगे।

आप अपने दोस्तों के भरपूर सहयोग से सभी मुश्किलें आसानी से पार कर लेंगे।