2 बार बदलेगी राहु की चाल, नए साल से कुंभ समेत इन 3 राशियों को होगा लाभ ही लाभ

2 बार बदलेगी राहु की चाल, नए साल से कुंभ समेत इन 3 राशियों को होगा लाभ ही लाभ

संक्षेप:

Rahu Rashifal New Year horoscope 2026 : इस समय राहु ग्रह शनि की कुंभ राशि में विराजमान हैं। आने वाले नए साल में 2 बार राहु की चाल में बदलाव होगा, जिससे कुछ राशियों का गोल्डन पीरियड शुरू होने जा रहा है।

Dec 15, 2025 08:25 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Rahu Rashifal New Year horoscope: ज्योतिष की दृष्टि से राहु की चाल का खास महत्व है। हमेशा उलटी चाल में राहु का गोचर होता है। राहु का एक राशि से दूसरी राशि में गोचर बेहद ही स्लो स्पीड में होता है। इस समय राहु ग्रह शनि की कुंभ राशि में विराजमान हैं। आने वाले नए साल में 2 बार राहु की चाल में बदलाव होगा, जिससे कुछ राशियों का अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा तो कुछ राशियों के लिए समय मुश्किल साबित हो सकता है। साल 2026 में राहु की चाल में दो बार बदलाव देखने को मिलेगा। 2026 में राहु मकर राशि में और धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं 2026 में राहु की चाल बदलने से किन राशियों को फायदा हो सकता है-

मिथुन राशि

2026 में राहु की चाल बदलने से मिथुन राशि वालों को फलदायक परिणाम मिल सकते हैं।

आपको घर के सदस्यों का पूरा सपोर्ट मिलेगा।

लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है।

बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आपको नए मौके मिल सकते हैं।

इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें।

कोशिश करें कि वाद-विवाद में न उलझें।

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए 2026 में राहु की चाल बदलना बेहद ही लाभदायक माना जा रहा है।

इस दौरान आपका मन धार्मिक गतिविधियों में ज्यादा लगेगा।

छात्रों के लिए विशेष तौर पर यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है।

कुछ लोग एजुकेशनल ट्रिप पर भी जा सकते हैं।

आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए 2026 में राहु की चाल बदलना शुभ माना जा रहा है।

कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा।

सोशल तौर पर लोगों से मेल-जोल बढ़ाने में आप सक्षम रहेंगे।

प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की के नए मार्ग खुलते दिखेंगे।

आप अपने दोस्तों के भरपूर सहयोग से सभी मुश्किलें आसानी से पार कर लेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
