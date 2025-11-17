23 नवंबर से राहु की चाल बदलने से बदलेगा इन राशियों का भाग्य, खूब होगा लाभ

संक्षेप: Rahu Rashifal, Rahu Transit 2025: कुछ ही दिनों में राहु नक्षत्र गोचर करने जा रहे हैं। 23 नवंबर को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र का राहु का सफर कुछ राशि के जातकों के लिए काफी लाभकारी माना जा रहा है।

Rahu Rashifal, Rahu Transit 2025: राहु इसी महीने में अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। वर्तमान में कुंभ राशि में राहु विराजमान हैं। राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही विराजमान हैं। कुछ ही दिनों में राहु नक्षत्र गोचर करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 23 नवंबर के दिन रविवार को सुबह में 09 बजकर 29 मिनट पर शतभिषा नक्षत्र में राहु का गोचर होगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र का राहु का सफर कुछ राशि के जातकों के लिए काफी लाभकारी माना जा रहा है। अगले साल अगस्त के महीने तक इसी नक्षत्र में राहु विराजमान रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी ग्रह स्वयं राहु हैं। ऐसे में आइए जानते हैं राहु की इस चाल से किन राशि वालों को प्रॉफिट मिल सकता है-

मेष राशि मेष राशि के लोगों को शतभिषा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र परिवर्तन करने से फायदा होगा। कानूनी मामलों में आपको जीत हासिल हो सकती है। बिजनेस कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। प्रॉपर्टी में किया गया कोई पुराना निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। वहीं, अपनी सेहत का ध्यान रखें।

वृषभ राशि शतभिषा नक्षत्र में राहु का नक्षत्र परिवर्तन करना वृषभ राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। घर-परिवार और पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। व्यापारिक मुद्दों में आपको लाभ मिलेगा। रुपए-पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।

कुंभ राशि कुंभ राशि वालों के लिए शतभिषा नक्षत्र में राहु का नक्षत्र परिवर्तन करना शुभ माना जा रहा है। आपके सालों से रुके हुए काम अपनी रफ्तार पकड़ लेंगे। धन संपत्ति में वृद्धि होने की भी संभावना दिख रही है। मां की सेहत से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं, कारोबारी के लिए दिन बेहद ही शुभ माना जा रहा है।