Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Rahu Rashifal Mercury Transit in Aquarius Horoscope 2026 Rahu Gochar Budh Lucky Zodiacs
राहु-बुध की युति 18 साल बाद कुंभ राशि में, इन राशियों की पलटेगी किस्मत

राहु-बुध की युति 18 साल बाद कुंभ राशि में, इन राशियों की पलटेगी किस्मत

संक्षेप:

Rahu Rashifal Mercury Transit in Aquarius Horoscope 2026: जल्द ही कुंभ राशि में राहु और बुध की युति बनने जा रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंभ राशि में बुध और राहु की ये युति लगभग 18 सालों के बाद बन रही है।

Jan 12, 2026 06:35 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Rahu Rashifal Mercury Transit: बस कुछ ही दिनों में शनि की राशि में 2 ग्रहों की युति बनने जा रही है। इस समय बुध धनु राशि में बैठे हुए हैं और मायावी ग्रह राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जल्द ही कुंभ राशि में राहु और बुध की युति बनने जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार, फरवरी के महीने में कुंभ राशि में बुध का गोचर होगा, जहां पहले से ही राहु ग्रह विराजमान हैं। बुद्धि व संवाद के कारक बुध का गोचर कुंभ राशि में होते ही राहु और बुध की युति बनेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंभ राशि में बुध और राहु की ये युति लगभग 18 सालों के बाद बन रही है। ऐसे में बुध और राहु का गोचर कुछ राशियों के अच्छे समय की शुरुआत का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राहु-बुध की युति 18 साल बाद कुंभ राशि में, इन राशियों की पलटेगी किस्मत

मेष राशि

कुंभ राशि में राहु और बुध की युति मेष राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकती है।

धन वृद्धि के योग बन रहे हैं।

आपको अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा।

हेल्थ में सुधार होगा।

व्यापारियों को नया व्यापार शुरू करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है।

घर में सुख और शांति बनी रहेगी।

वहीं, धार्मिक कार्यों में भी मन लगेगा।

ये भी पढ़ें:कल से 5 फरवरी तक शुक्र गोचर मकर राशि में, इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी
ये भी पढ़ें:3 साल बाद मकर संक्रांति पर सूर्य, शुक्र गोचर, 14 जनवरी से इन राशियों को होगा लाभ

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए कुंभ राशि में राहु और बुध की युति लाभकारी साबित हो सकती है।

जीवन की मुश्किलें धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी।

नए मौके हाथ लगेंगे।

करियर में आपका स्ट्रगल रंग लाएगा।

प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं।

वहीं, आपको जंक फूड्स से दूर रहना चाहिए और हेल्थ पर फोकस करना चाहिए।

किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं।

कुंभ राशि

कुंभ राशि में राहु और बुध की युति इस राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

आने वाले साल में आपकी तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे।

कुछ लोग प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं।

जॉब कर रहे लोगों को कई नए टास्क मिलेंगे।

छोटी-मोटी मुश्किलों को आप आसानी से पार कर लेंगे।

लव लाइफ में रोमांस भी बना रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:मंगल-चंद्र गोचर मकर राशि में करेगा कमाल ही कमाल, इन 3 राशियों को होगा धन लाभ
ये भी पढ़ें:13 जनवरी को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Mercury Transit rahu gochar horoscope 2026 अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने