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आने वाले 5 महीने में इन 4 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, कुंभ राशि और सिंह राशि में 2 ग्रह देंगे लाभ

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rahu Rashifal Kumbh Rashi, ketu singh rashi me : केतु, राहु गोचर करते हैं तो सभी राशियों पर कुछ-न-कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। मायावी ग्रह केतु, राहु के गोचर से कुछ राशियों को पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है।

आने वाले 5 महीने में इन 4 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, कुंभ राशि और सिंह राशि में 2 ग्रह देंगे लाभ

Rahu Rashifal Kumbh Rashi ketu singh rashi: राहु और केतु छाया ग्रह हैं। समय-समय पर मायावी ग्रह राहु-केतु अपनी चाल में बदलाव करते रहते हैं। शनि की तरह ही राहु, केतु का राशि परिवर्तन भी धीमी स्पीड में होता है। जब भी केतु, राहु गोचर करते हैं तो सभी राशियों पर कुछ-न-कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। केतु, राहु के गोचर करने से कुछ राशियों को पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है और कुछ राशियों के लिए मुश्किल समय का निर्माण हो सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस समय राहु का गोचर शनि की कुंभ राशि में और सिंह राशि में केतु का गोचर हो रहा है। इस साल दिसंबर के महीने में 5 तारीख में शाम के समय तक सिंह राशि में केतु का गोचर और राहु कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। इसके बाद केतु का गोचर कर्क राशि और राहु का गोचर मकर राशि में होगा। ऐसे में आइए जानते हैं केतु-राहु का गोचर करना अगले 5 महीने किन राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है -

आने वाले 5 महीने में इन 4 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, कुंभ राशि और सिंह राशि में 2 ग्रह देंगे लाभ

कुंभ राशि में राहु और सिंह राशि में केतु का गोचर किन राशियों के लिए लाभकारी रहेगा?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि की कुंभ राशि में राहु और सिंह राशि में केतु का गोचर करना मेष राशि, धनु राशि और वृषभ राशि के लिए शुभ माना जा रहा है। कन्या राशि के लिए समय अच्छा माना जा रहा है लेकिन सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है।

क्या मेष राशि के जातकों के लिए राहु-केतु का गोचर शुभ रहेगा?

हां, मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा माना जा रहा है। आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी। विदेश की यात्रा करने की भी संभावना है। आय में वृद्धि हो सकती है।

क्या धनु राशि के जातकों के लिए राहु, केतु का गोचर शुभ रहेगा?

हां, धनु राशि वालों के लिए समय फायदेमंद माना जा रहा है। बॉस और कलीग्स के सपोर्ट से करियर में आप सभी टास्क बखूबी कंप्लीट कर लेंगे। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा।

क्या वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु, केतु का गोचर शुभ रहेगा?

हां, वृषभ राशि वालों के लिए समय पॉजिटिव माना जा रहा है। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। बिजनेस में फायदा होगा।

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क्या कन्या राशि के जातकों के लिए राहु, केतु का गोचर शुभ रहेगा?

हां, कन्या राशि वालों के लिए समय शुभ माना जा रहा है लेकिन सेहत का खास ख्याल रखना होगा। किसी दोस्त की मदद से जीवन में आ रही मुश्किलें दूर होने लगेगी। आपको पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। ध्यान रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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