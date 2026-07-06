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कुंभ राशि में राहु गोचर से होगा धमाल, दिसंबर 2026 तक इन 3 राशियों को होगा बंपर लाभ

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rahu Rashifal Kumbh Rashi me Rahu gochar 2026 : राहु का कुंभ गोचर कुछ राशियों के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं दिसंबर तक कुंभ राशि में राहु के विराजमान रहने से किन राशियों को अच्छी खबर मिल सकती है-

कुंभ राशि में राहु गोचर से होगा धमाल, दिसंबर 2026 तक इन 3 राशियों को होगा बंपर लाभ

Rahu Rashifal Kumbh Rashi, राहु राशिफल कुंभ गोचर : राहु हमेशा उलटी चाल में गोचर करते हैं। राहु का गोचर वर्तमान समय में शनि की राशि में हो रहा है। मायावी ग्रह राहु पिछले साल से कुंभ राशि में बैठ हुआ है, जिसके स्वामी ग्रह शनि हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, राहु इस साल दिसंबर के महीने में 5 तारीख को शाम में राशि परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब तक कुंभ राशि में ही पैर जमाए रहेंगे। राहु का कुंभ गोचर कुछ राशियों के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं कि दिसंबर तक कुंभ राशि में राहु के विराजमान रहने से किन राशियों को अच्छी खबर मिल सकती है-

कुंभ राशि में राहु गोचर से होगा धमाल, दिसंबर 2026 तक इन 3 राशियों को होगा बंपर लाभ

एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, राहु तृतीय, षष्ठ और एकादशी भाव में लाभ देते हैं। राहु मेष राशि के एकादशी भाव में हैं इसलिए लाभ देंगे। धनु राशि के तृतीय भाव में हैं, इसलिए लाभ देंगे और कन्या के षष्ठ भाव में हैं, इसलिए लाभकारी माने जा रहे हैं।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए राहु का कुंभ राशि में गोचर करना लाभकारी साबित हो सकता है। आने वाले समय में आपकी बनाई गई हर रणनीति सफलता के कदम चूमेगी। हेल्दी डाइट लेते रहें। फाइनेंशियल दिक्कतें दूर होने लगेंगी। अच्छी योजनाओं के साथ व्यापार में प्रॉफिट कमा सकते हैं।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए राहु का कुंभ राशि में गोचर करना लाभकारी साबित हो सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। व्यापार में धन को लेकर तनाव की स्थिति खत्म होगी। अपने जीवनसाथी को समय जरूर दें। धन लाभ होने की संभावना है।

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का कुंभ राशि में गोचर करना लाभकारी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है। व्यापार में रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। सूझबूझ से आप अपनी परफॉरमेंस भी इंप्रूव करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों का मन पढ़ाई में खूब लगेगा।

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राहु के कुंभ गोचर के दौरान क्या उपाय करना चाहिए?

राहु ग्रह को मजबूत बनाने या प्रसन्न करने के लिए ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः । ॐ रां राहवे नमः ॥ मंत्र का जाप करें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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