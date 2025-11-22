संक्षेप: Rahu Rashifal Ketu Transit 2025 : कल रविवार के दिन राहु और केतु दोनों ही ग्रह अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। केतु और राहु के नक्षत्र गोचर से कुछ राशियों को बेहद ही लाभदायक परिणाम मिलने वाले हैं।

Rahu Rashifal Ketu Transit 2025: राहु और केतु दोनों ही ग्रहों को मायावी ग्रह का दर्जा दिया गया है। ये दोनों ग्रह हमेशा उलटी चाल में गोचर करते हैं। राहु ग्रह इस समय शनि की कुंभ राशि में विराजमान हैं। वहीं, केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इन दोनों ग्रहों की चाल बदलने से सभी 12 राशियों पर प्रभाव देखने को मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 23 नवंबर को रविवार के दिन राहु और केतु अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। केतु का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय पद में गोचर रविवार को 09:29 ए एम पर होगा। राहु का गोचर शतभिषा नक्षत्र में 23 नवंबर के दिन सुबह के समय 09:29 ए एम पर होगा। ऐसे में आइए जानते हैं राहु और केतु की चाल बदलने से किन राशियों को लाभ हो सकता है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कल बदलेगी राहु-केतु की चाल, कुंभ समेत इन 3 राशियों को खूब होगा लाभ मिथुन राशि राहु और केतु की चाल बदलने से मिथुन राशि के जातकों को पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति हो सकती है। रुके हुए काम चल पड़ेंगे। समाज में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस दौरान आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे और जी जान लगाकर काम करेंगे। नए अवसरों को हाथ से न जाने दें क्योंकि वे वेतन वृद्धि का कारण भी बन सकते हैं। हेल्दी रहे और भरपूर मात्रा में पानी पीते रहें।

कर्क राशि कर्क राशि वालों के लिए राहु और केतु का नक्षत्र गोचर लाभदायक साबित हो सकता है। इस दौरान आप भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। घर की कलह क्लेश दूर होगी। मां की सेहत अच्छी रहेगी। वहीं, जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु और केतु की चाल बदलना बेहद ही लाभकारी साबित हो सकता है। आपको सफलता पाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको मान सम्मान का लाभ मिलेगा। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। कारोबार की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है।