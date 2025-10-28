2026 से शुरू होगा इन राशियों का गोल्डन टाइम, राहु-केतु की चाल देगी लाभ
Rahu Rashifal Ketu Horoscope: नया साल जल्द ही शुरू होने जा रहा है। नए साल में कई ग्रहों का गोचर और नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। सभी ग्रहों की चाल का कुछ न कुछ प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। साल 2026 में राहु और केतु की चाल बदलने जा रही है। इस समय राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार, साल 2026 में कर्क राशि में केतु का गोचर होगा और मकर राशि में राहु गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में राहु-केतु का गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है-
धनु राशि
राहु-केतु के गोचर से धनु राशि के लोगों को फायदा मिल सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों को कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार की स्थिति दुरुस्त रहने वाली है। आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले सुधार नजर आ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। पूजा पाठ में मन लगाए रखना बेहतर रहेगा।
तुला राशि
राहु-केतु के गोचर करने से तुला राशि के लोगों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। उद्योगपतियों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है। धन का आगमन होगा और कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे। फैमिली के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। यह समय निवेश के तौर पर भी शुभ माना जा रहा है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए राहु-केतु का गोचर लाभदायक माना जा रहा है। ग्रहों के शुभ प्रभाव से व्यापारियों को मुनाफा मिलने की संभावना है। जीवन में आ रही तकलीफें धीरे-धीरे दूर हो सकती हैं। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। खुद को तनाव मुक्त और खुश रखने के लिए प्रकृति में समय बिताएं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।
