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राहु, केतु मिलकर करेंगे कमाल, 4 महीने तक इन 4 राशियों का जीवन वरदान समान

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rahu Rashifal Ketu Horoscope 2026 : इस समय राहु का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है और केतु का गोचर सिंह राशि में हो रहा है। मायावी ग्रह राहु और केतु की चाल कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। 

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राहु-केतु का राशिफल

Rahu Rashifal Ketu Horoscope 2026, राहु- केतु राशिफल : ज्योतिष शास्त्र में 2 ग्रह मायावी ग्रह माने जाते हैं। राहु और केतु मायावी ग्रह हैं। ये दोनों ग्रह हमेशा उलटी चाल में ही गोचर करते हैं। राहु और केतु का गोचर सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालते हैं। दोनों ही ग्रह धीमी चाल में गोचर करते हैं। इस समय राहु का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है और केतु का गोचर सिंह राशि में हो रहा है। वहीं, नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र में राहु और मघा नक्षत्र में केतु गोचर करेंगे। दिसंबर में राहु और केतु राशि और नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं मायावी ग्रहों का गोचर किन राशियों को लाभ दे सकता है -

राहु, केतु मिलकर करेंगे कमाल, 4 महीने तक इन 4 राशियों का जीवन वरदान समान

मेष राशि वालों के लिए राहु और केतु का गोचर कैसा रहेगा?

राहु और केतु का गोचर मेष राशि वालों के लिए लाभकरी माना जा रहा है। नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्तियों को शुभ समाचार मिल सकता है। धन लाभ के योग बनते दिख रहे हैं। कारोबार में उन्नति के योग बन रहे हैं। आपका भाग्य साथ देगा।

धनु राशि वालों के लिए राहु और केतु का गोचर कैसा रहेगा?

राहु और केतु का गोचर धनु राशि वालों के लिए शानदार माना जा रहा है। सकारात्मक और रचनात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सेहत भी अच्छी नजर आ रही है। करियर और व्यापार से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी।

सिंह राशि वालों के लिए राहु और केतु का गोचर कैसा रहेगा?

राहु और केतु का गोचर सिंह राशि वालों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। व्यापार में भी स्थिति अच्छी नजर आ रही है। जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा। किसी किसी रिश्तेदार या पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।

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तुला राशि वालों के लिए राहु और केतु का गोचर कैसा रहेगा?

राहु और केतु का गोचर तुला राशि वालों के लिए शुभ माना जा रहा है। परिवार में सुख और शांति का माहौल रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपनी वाणी को मधुर रखें। वाहन या भूमि में निवेश करना आपके लिए शुभदायक रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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