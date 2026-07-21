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राहु-केतु की चाल का कमाल, इन 6 राशियों की होगी चांदी ही चांदी

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rahu Rashifal Ketu Gochar 2026 : राहु और केतु की चाल में बदलाव होने से मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में पंडित जी से आइए जानते हैं राहु और केतु का गोचर किन राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है-

राहु-केतु की चाल का कमाल, इन 6 राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Rahu Rashifal Ketu Gochar 2026: ज्योतिष में राहु और केतु को मायावी ग्रह माना जाता है। केतु और राहु दोनों ग्रह हमेशा उलटी चाल में गोचर करते हैं। इस समय राहु शनि की कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और केतु सूर्य की सिंह राशि में विराजमान हैं। इस समय केतु मघा नक्षत्र में और राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जल्द ही राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 2 अगस्त 2026 के दिन राहु का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में होने वाला है। वहीं, 25 नवंबर 2026 तक मघा नक्षत्र में केतु का गोचर होगा। राहु और केतु की चाल में बदलाव होने से मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में पंडित जी से आइए जानते हैं राहु और केतु का गोचर किन राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है-

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करना मेष राशि, कन्या राशि और धनु राशि को लाभ होगा।

वहीं, ज्योतिष गणना के अनुसार, मघा नक्षत्र में केतु का गोचर कुछ राशियों को लाभ दे सकता है। ये गोचर मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि को शुभ फल दे सकता है।

राहु-केतु की चाल का कमाल, इन 6 राशियों की होगी चांदी ही चांदी

मेष राशि

जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब चल रही है उनके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। व्यापार में बनाई गई योजनाएं सफल होंगी। आपको अपने सहयोगियों से मान-सम्मान मिलेगा।

कन्या राशि

कानूनी मसलों से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक दिक्कतें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी। परिवार के सदस्यों के संग अच्छा समय व्यतीत करेंगे।

धनु राशि

परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में धन लाभ होना संभव है। लव लाइफ में थोड़ी बहुत नोक झोक हो सकती है। अपने बच्चों और लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अच्छा रहेगा।

सिंह राशि

व्यापार में किए गए निवेश से लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों की पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं, हेल्थ नॉर्मल रहने वाली है लेकिन जंक फूड के सेवन से बचें। धन लाभ की संभावना है।

वृश्चिक राशि

आर्थिक मामलों पर अपने पार्टनर की राय जरूर लें। अपनी मां के साथ समय बिताएं। नौकरी कर रहे लोगों को नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है।

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कुंभ राशि

घर में सुख-समृद्धि का माहौल रहेगा। व्यापार में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, जिन्हें बखूबी पर कर लेंगे। घर परिवार में कोई मंगल कार्य हो सकता है। व्यापार के क्षेत्र में अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है तो वह वापस मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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