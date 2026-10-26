40 दिन बाद केतु-राहु मिलकर करेंगे धमाल, 7 राशियों को होगा जबरदस्त प्रॉफिट
Rahu Rashifal Ketu Gochar 2026 : खास बात ये रहेगी कि साल 2027 में न तो राहु अपनी राशि बदल रहे हैं और न ही केतु का राशि परिवर्तन होगा। ऐसे में दोनों ग्रहों का अगला गोचर कुछ राशियों की किस्मत पलट सकता है।
Rahu Rashifal Ketu Gochar 2026, राहु-केतु गोचर का राशिफल : राहु और केतु राशि बदलकर कुछ राशियों को खुशखबरी देने वाले हैं। राहु और केतु की चाल सभी राशियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। जल्द ही राहु और केतु अपनी चाल पलटने जा रहे हैं। दोनों ही ग्रह उलटी चाल चलते हैं। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो शनि की कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं। वहीं, केतु का गोचर सिंह राशि में हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 के दिन ये दो मायावी ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। राहु का गोचर कुंभ राशि से मकर राशि में होगा। वहीं, केतु का प्रवेश सिंह राशि से कर्क राशि में होगा। खास बात ये रहेगी कि साल 2027 में न तो राहु अपनी राशि बदल रहे हैं और न ही केतु का राशि परिवर्तन होगा। ऐसे में दोनों ग्रहों का गोचर बेहद खास माना जा रहा है। आइए पंडित जी से जानते हैं राहु और केतु के गोचर करने से किन राशियों का भाग्य निखर सकता है -
40 दिन बाद केतु-राहु मिलकर करेंगे धमाल, 7 राशियों को होगा जबरदस्त प्रॉफिट
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, राहु के मकर राशि में प्रवेश करने से वृश्चिक, सिंह और मीन राशि वालों का समय शानदार रहेगा। वहीं, केतु के कर्क राशि में गोचर करने से मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि को लाभ मिल सकता है।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर कैसा रहने वाला है?
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर लाभदायक माना जा रहा है। अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है।
सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर कैसा रहने वाला है?
सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर खुशखबरी ला सकता है। बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं। तरक्की करेंगे।
मीन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर कैसा रहने वाला है?
मीन राशि के जातकों के लिए राहु का मकर राशि में गोचर मुश्किलें कम करने वाला साबित होगा। घर परिवार में शांति का माहौल रहेगा। कोई खुशखबरी मिल सकती है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर कैसा रहने वाला है?
मिथुन राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर पॉजिटिव परिणाम लेकर आ सकता है। धन का आगमन होगा।
कन्या राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर कैसा रहने वाला है?
कन्या राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर लाभप्रद माना जा रहा है। व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। समृद्धि बनी रहेगी।
मकर राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर कैसा रहने वाला है?
मकर राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर फायदेमंद माना जा रहा है। करियर की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। पैसों की स्थिति स्टेबल रहेगी।
कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर कैसा रहने वाला है?
कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर शानदार रहने वाला है। इंकम बढ़ने के योग बन रहे हैं। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा। संतान का सुख मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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