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45 दिन बाद बदलेगी इस मायावी ग्रह की चाल, इन 3 राशियों को होगा लाभ ही लाभ

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पंडित नरेंद्र उपाध्याय
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Rahu Rashifal 2026 Rahu gochar : इस बार राहु का नक्षत्र परिवर्तन मंगल के नक्षत्र में होने जा रहा है। जल्द ही राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और साल के अंत तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं।

45 दिन बाद बदलेगी इस मायावी ग्रह की चाल, इन 3 राशियों को होगा लाभ ही लाभ

Rahu Rashifal 2026 Rahu gochar, राहु राशिफल : राहु एक मायावी ग्रह है। राहु की चाल समय-समय पर बदलती रहती है। इस समय राहु कुंभ राशि में विराजे हुए हैं। इस समय राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जल्द ही राहु अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। इस समय राहु स्वयं के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, इस बार राहु का नक्षत्र परिवर्तन मंगल के नक्षत्र में होने जा रहा है। अगस्त के महीने में राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और साल के अंत तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल माने जाते हैं। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं राहु के नक्षत्र गोचर करने से किन राशियों को लाभ हो सकता है-

45 दिन बाद बदलेगी इस मायावी ग्रह की चाल, इन 3 राशियों को होगा लाभ ही लाभ

राहु के नक्षत्र परिवर्तन करने से ओवर ऑल क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने से सूक्ष्म अंगारक योग बनेगा। राहु के मंगल के नक्षत्र में जाने से इंडायरेक्ट तरीके से अंगारक योग का निर्माण होगा। राहु छाया ग्रह है और जब मंगल के साथ संयोग करता है तो अंगारक योग बनाता है। यह बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं होगा। ये संयोग आक्रामक स्थिति पैदा कर सकता है। लोगों की मानसिक स्थिति को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन कुछ राशि के जातकों को फायदा भी हो सकता है। आइए जानते हैं-

मेष राशि के जातकों मंगल के नक्षत्र में राहु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा?

मेष राशि के जातकों को मंगल के नक्षत्र में राहु के प्रवेश करने से मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं। मेष राशि के जातकों आपको राहु के इस नक्षत्र गोचर से आमदनी में वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन शारीरिक तौर पर कुछ परेशानी होने के संकेत हैं।

कन्या राशि के जातकों मंगल के नक्षत्र में राहु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा?

कन्या राशि के जातकों को मंगल के नक्षत्र में राहु के प्रवेश करने से लाभ कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कन्या राशि के जातकों आप शत्रुओं को प्रभावित करते हुए दिखेंगे। खराब स्थिति में भी आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं।

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धनु राशि के जातकों मंगल के नक्षत्र में राहु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा?

धनु राशि के जातकों को मंगल के नक्षत्र में राहु के प्रवेश करने से लाभ मिल सकता है। आपका पराक्रम बढ़ेगा। इसके साथ ही व्यवसायिक सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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