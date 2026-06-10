अगले 6 महीने तक कुंभ राशि के राहु इन 3 राशियों को देंगे खुशखबरी, जमकर बरसेगी खुशियां
Rahu Rashifal 2026 Rahu Gochar : इसके बाद शनि की राशि मकर में राहु गोचर करने जा रहे हैं। राहु एक मायावी ग्रह हैं, जो हमेशा उलटी चाल चलते हैं। मायावी ग्रह राहु का शनि की राशि में गोचर कुछ राशि के जातकों के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है।
Rahu Rashifal 2026 Rahu Gochar, राहु गोचर राशिफल : राहु की चाल समय-समय पर बदलती रहती है। राहु ग्रह की स्थिति अच्छी होने पर जीवन में धन, समृद्धि और सफलता बनी रहती है। राहु एक मायावी ग्रह हैं, जो हमेशा उलटी चाल चलते हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, राहु ग्रह अभी लगभग 6 महीने तक कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। इसके बाद शनि की राशि मकर में राहु गोचर करने जा रहे हैं। मायावी ग्रह राहु का गोचर कुछ राशि के जातकों के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। इसलिए आइए जानते हैं राहु के कुंभ राशि में गोचर करने से किन राशियों के भाग्य का ताला खुल सकता है।
अगले 6 महीने तक कुंभ राशि के राहु इन 3 राशियों को देंगे खुशखबरी, जमकर बरसेगी खुशियां
सिंह राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह राहु का कुंभ राशि में गोचर करना कैसा रहेगा?
शनि की कुंभ राशि में मायावी ग्रह राहु का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है। आपको हर काम में सफलता मिलेगी। परिवार और दोस्तों के संग आपके संबंध मजबूत होंगे। सूझ-बूझ के साथ करियर से जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा। जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें साथ ही वाणी पर भी संयम रखना बेहतर रहेगा।
तुला राशि के जातकों के लिए राहु का कुंभ राशि में गोचर करना कैसा रहेगा?
तुला राशि के जातकों के लिए शनि की कुंभ राशि में मायावी ग्रह राहु का गोचर शुभ साबित हो सकता है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है। ऐसे में आप हष्ट-पुष्ट रहेंगे और तनाव के कम ही शिकार होंगे। व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं। घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा। न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का कुंभ राशि में गोचर करना कैसा रहेगा?
शनि की कुंभ राशि में मायावी ग्रह राहु का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेगी। इस दौरान जातकों को नौकरी में सफलता मिलने के साथ दोस्तों का सहयोग भी मिल सकता है। वहीं, दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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