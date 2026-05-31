Rahu Rashifal 2026, Rahu Gochar : राहु की बदलती चाल सभी राशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। राहु के इस गोचर से कुछ राशियों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे तो कुछ के लिए समय थोड़ा मुश्किल भरा भी साबित हो सकता है।

Rahu Rashifal 2026, Rahu Gochar : राहु मायावी ग्रह है। राहु हमेशा उलटी चाल में गोचर करता है। राहु की बदलती चाल सभी राशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज 31 मई के दिन रात में 02 बजकर 28 मिनट पर राहु ने शतभिषा नक्षत्र के प्रथम पद में गोचर किया है। अब राहु का नक्षत्र परिवर्तन 2 अगस्त के दिन होगा। ऐसे में राहु के इस गोचर से कुछ राशियों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे तो कुछ के लिए समय थोड़ा मुश्किल भरा भी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं-

2 अगस्त तक इन 3 राशियों को होगा प्रॉफिट, राहु गोचर से 5 राशियों को रहना होगा अलर्ट मेष राशि राहु का यह गोचर आपके लिए मिले-जुले परिणाम लाएगा। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, जिससे आप कार्यक्षेत्र में कुछ नए और बड़े फैसले ले पाएंगे। हालांकि, भाई-बहनों या करीबी दोस्तों के साथ बातचीत करते समय अपने लहजे का खास ध्यान रखें। वरना बेवजह का विवाद बढ़ सकता है। अचानक छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं जो फायदेमंद रहेंगी।

वृषभ राशि आर्थिक मामलों में आपको थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी। धन का आगमन तो होगा, लेकिन अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आ सकते हैं। परिवार के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका है। इसलिए बोलते समय अपने शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें।

मिथुन राशि यह गोचर आपकी ही राशि पर गहरा असर डालेगा, जिससे मानसिक रूप से आप थोड़े भ्रमित या अशांत महसूस कर सकते हैं। एक समय पर कई काम हाथ में लेने से बचें। करियर के मामले में कोई भी शॉर्टकट अपनाना भारी पड़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें, खासकर सिरदर्द या आंखों से जुड़ी परेशानी हो तो लापरवाही न बरतें।

कर्क राशि आपके लिए खर्चों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। विदेशी स्रोतों या बाहर के कामों से जुड़े लोगों को इस समय अच्छा लाभ मिल सकता है। मानसिक तनाव या नींद न आना जैसी समस्या परेशान कर सकती है। कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों से खुद को दूर रखें। अपने बजट का खास ख्याल रखें।

सिंह राशि यह समय आपके लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है। लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और आपकी आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं। सामाजिक दायरे में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। बड़े भाई-बहनों या अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। बस ध्यान रखें कि उत्साह में आकर कोई गलत वित्तीय फैसला न लें।

कन्या राशि करियर के लिए यह गोचर बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की स्थिति बन सकती है, लेकिन साथ ही काम का दबाव भी बहुत ज्यादा रहेगा। पॉलिटिक्स या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को बड़ा पद मिल सकता है। पारिवारिक जीवन और काम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करें, ताकि घर का माहौल अच्छा रहे।

तुला राशि भाग्य के मामले में आपको थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलेगा, जिससे मन में निराशा आ सकती है। धार्मिक या आध्यात्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। पिता या गुरुजनों के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। इस समय खुद पर भरोसा रखें और अपनी मेहनत में कोई कमी न आने दें।

वृश्चिक राशि स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से यह समय थोड़ा संवेदनशील है। गाड़ी चलाते समय और सड़क पर चलते समय पूरी सावधानी बरतें। अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है, लेकिन साथ ही मानसिक चिंताएं भी बढ़ेंगी। गुप्त बातों या सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर करने से बचें।

धनु राशि वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप के मामलों में यह गोचर परीक्षा ले सकता है। जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए आपसी बातचीत को मजबूत रखें। नए व्यापारिक समझौते करते समय दस्तावेजों को अच्छी तरह पढ़ लें। अपनी छवि को लेकर सावधान रहें।

मकर राशि शत्रुओं और विरोधियों पर आपकी विजय होगी। अगर कोई पुराना कर्ज या कानूनी मामला चल रहा था, तो उसमें आपको राहत मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। सेहत के मामले में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है, खासकर खानपान की आदतों में लापरवाही न बरतें।

कुंभ राशि स्टूडेंट्स और प्रेम जीवन से जुड़े लोगों के लिए यह समय थोड़ा असमंजस भरा हो सकता है। पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस होगी। वहीं रिश्तों में भी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। संतान की तरफ से कोई चिंता रह सकती है। शेयर मार्केट या लॉटरी जैसे रिस्क भरे इंवेस्टमेंट से इस समय पूरी तरह दूरी बनाकर रखना ही समझदारी होगी।

मीन राशि पारिवारिक सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। घर में किसी बात को लेकर अशांति का माहौल बन सकता है। भूमि या मकान से जुड़े मामलों में जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। माता की सेहत का खास ख्याल रखें। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी, जिससे आपको राहत मिलेगी।