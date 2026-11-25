अब 2026 में मकर में फिर 2028 में राहु फिर बदलेंगे राशि, किस राशि के लिए अभी शुभ संकेत
Rahu gochar in hindi: राहु का अभी का गोचर जल्द होने वाला है। इसके बाद 2028 में राहु फिर राशि बदलेंगे। अभी किस राशि के लिए अच्छे संकेत देने वाले हैं राहु
राहु एक छाया ग्रह है। यह व्यक्ति को मानसिक भ्रम देता है, लेकिन रातोंरात इंसान को अमीर भी बना देता है। 2026 में ही 5 दिसंबर में राहु राशि में बदलाव करने वाले हैं। राहु मकर राशि में जा रहे हैं, लेकिन अब इस साल की बात तो रही है, आगे 2028 में राहु फिर गोचर करेंगे। राहु 2028 में धनु राशि में जाएंगे। 23 जून में को राहु का यह बदलाव होगा, जो कईराशियों के लिए अच्छा माना जाएगा। राहु अपना रहस्य अपने साथ लेकर चलता है, अचानक से आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो सकती है। राहु का स्वार्थी प्रवृति का है, वो स्वतंत्र चीजों को मानता है, छल, कपट आदि की चीजों में राहु की अधिकता है। कुंभ राशि के लिए लग्न भाव से निकलकर जाएंगे। आपकी वाणी खराब थी, आपकी लाइ फ में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन आपका खर्च भी अधिक आ रहा था। कुछ लोग आपका साथ छोड़कर चले गए थे। विदेश जाने वाले का राहु अच्छा होता है, तभी जा सकते हैं। राहु को आप समझ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपको अशुभ फल दे रहा है तो इसको शुभ करने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। यहां हम राहु की उन राशियों के बारे में बात करें, जिससे राहु 2027 में शुभ संकेत दे रहा है
मेष राशि के लिए भी शुभ
मेष राशि के लिए राहु कई पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। आपके काम में तेजी आएगी, करियर में आप अच्छे से आगे बढ़ेंगे। आपके लिए करियर में प्रमोशन के भी योग बने हुए हैं। आपके लिए लाइफ में जो चीजें पहले से खराब थी, उनमें सही होने के योग हैं। लेकिन थोड़ी बहुत कहासुनी तो होगी । आपके लिए कुल मिलाकर आगे के लिए राहु शुभ संकेत लेकर आया है।
सिंह राशि के लिए अच्छे संकेत
सिंह राशि के लिए भी राहु सक्सेस लेकर आया है। आपको धन मिल सकता है, एक के बाद एक आपके आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं। आपके लिए चीजें और भी बेहतर हो सकती हैं। आपको बॉस से तारीफ भी मिलेगी। अभी की राहु की स्थिति आपके लिए अच्छे संकेत लेकर आ रही है।
वृश्चिक राशि के लिए शुभ योग
वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का अच्छे और शुभ योग लेकर आ रहे हैं। आपको धन के मामले में अच्छे लाभ तो मिलेंगे ही साथ ही अगर काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो काम बनेंगे। आपको विदेश में जाने का सपना भी साकार हो सकता है। राहु आपके लिए अच्छे योग लेकर आ रहा है।
मीन राशि के लिए भी आर्थिक स्थिति अच्छी
मीन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर इनकम को बढ़ाने आ रहें हैं। आपके लिए कई बार भम्र की स्थिति बनेगी, लेकिन अगर आपने इस पर पार पा लिया तो फिर आपको किसी भी तरह से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आपके लिए आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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