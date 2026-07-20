Rahu: मंगल के घर जाकर किन राशियों को अचानक लाभ कराएंगे राहु, अगस्त में बड़ा बदलाव?
राहु का एक बड़ा गोचर अगस्त में हो रहा है। यह गोचर कई राशियों के लिए खास होगा। आइए जानते हैं राहु मंगल संग मिलकर किन राशियों पर असर डालेंगे।
Rahu Nakshtra Gochar August: सावन के महीने में राहु का भी एक बड़ा गोचर होने वाला है। राहु नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। राहु मंगल के नक्षत्र में एक अगस्त को चले जाएंगे, ऐसे में कई राशियों के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, वहीं राहु और सूर्य का षडाष्टक योग भी बन रहा है, ऐसे में राहु इसफुल एक्टिव रहेंगे। मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में 1 अगस्त को राहु जाएंगे और 17 अगस्त तक राहु और सूर्य का षडाष्टक योग बना रहेगा। 1, दिसम्बर 2027 को 06:21 बजे से तक राहु इसी नक्षत्र में रहेंगे, इसके बाद अभिजित नक्षत्र में जाएंगे। आइए जानते हैं मंगल के नक्षत्र में जब राहु जाएंगे तो क्या होगा, किन राशियों को लाभ और किन राशियों को दिक्कतें देंगे। ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह कहा गया है। 2 अगस्त को छाया ग्रह राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करने जा रहे हैं, कईराशियों को राहु अचानल धन लाभ देंगे, इससे धनयोग भी बन रहा है। आइए जानते हैं इससे कौन सी राशियों पर असर होता है।
17 अगस्त तक राहु और सूर्य का षडाष्टक योग भी
सूर्य इस समय कर्क राशि में हैं।राहु से छठे भाव में सूर्य हैं और सूर्य से अष्टम भाव में सूर्य हैं। सूर्य समस्त पृथ्वी जगत के लिए सूर्य ऊर्जा के सोर्स हैं और प्रमुख ग्रह हैं। सूर्य से राजनीति को गति, रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऊर्जा मिलती है। मानव जीवन और राजनीचिक तंत्र पर असर होगा। राहु के षडाष्टक योग से कई राशियों के लिए दिक्कतें होंगी। इसका असर खास तौर पर कई राशियों पर होगा। इसलिए इन राशियों को खास तौर पर सावधान रहना होगा।
मेष राशि के लिए क्या योग?
मेष राशि के लिए राहु का गोचर अच्छा रहेगा। इस राशि के लोगों में सफलता हाथ लगेगी। अचानक बड़ी सफलता भी मिल सकती हैं। मनचाही नौकरी भी आपको मिल सकती हैं। कुल मिलाकर आपके लिए समय उत्तम है।
मिथुन राशि के लिए क्या योग?
मिथुन राशि के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। पिता से संपत्ति, मकान और वाहन का लाभ मिल सकता है। पैसा किसी के पास उधार था तो वापस आ जाएगा। किसी बड़ी बीमारी से भी राहत मिलेगी।
धनु राशि के लिए क्या योग?
धनु राशि के जातकों के लिए राहु का यह नक्षत्र गोचर मानसिक तौर पर अच्छा रहेगा। आपके लिए परिवार में सकारात्मकता आएगी। आप भूमि और वाहन खरीद सकेंगे। बिजनेस चलेगा और ऑफिस में भी आपकी स्थिति अच्छी होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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