2 अगस्त तक राहु इन 3 राशियों की बदलेंगे तकदीर, ये 2 राशि वाले बहुत संभलकर पार करें समय
Rahu Nakshatra Transit effects on lucky rashi: राहु शतभिषा नक्षत्र के पहले पद में आ गए हैं। यह राहु का ही नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र के राहु कुछ राशियों को अच्छे परिणाम देंगे, जबकि कुछ राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है।
Rahu Shatabhisha Nakshatra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में राहु एक छाया ग्रह है और यह हमेशा वक्री यानी उलटी चाल चलता है। मायावी ग्रह राहु 31 मई 2026 को शतभिषा नक्षत्र के पहले पद में गोचर कर गए हैं। शतभिषा नक्षत्र में राहु 2 अगस्त तक रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी स्वयं राहु हैं, इसलिए राहु का शतभिषा नक्षत्र परिवर्तन एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना मानी जा रही है। राहु के शतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में आने का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ेगा। कुछ भाग्यशाली राशियों को राहु गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, जबकि कुछ राशि वालों को इस समय सतर्क रहने की जरूरत है।
जानें राहु नक्षत्र गोचर की लकी-अनलकी राशियां-
1. मिथुन राशि-
मिथुन राशि वालों को राहु के प्रभाव से प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपकी मेहनत को सीनियर्स नोटिस करेंगे और तारीफ भी करेंगे। करियर में तरक्की से जुड़े नए अवसर सामने आएंगे। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन कमाने के नए-नए मार्ग बनेंगे। आर्थिक स्थिरता होने के कारण इस अवधि में आप लंबित भुगतानों को चुकाने में सफल हो सकते हैं। पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। परिवार के सदस्यों की आपसी अनबन दूर हो सकती है।
2. मकर राशि-
मकर राशि वालों को राहु के प्रभाव से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। इस समय आपको दीर्घकालिक निवेश के अच्छे मौके मिल सकते हैं, जिनसे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। बिजनेस को रफ्तार मिल सकती है, जिससे मानसिक तनाव कम होगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खत्म हो सकती हैं।
3. मीन राशि-
मीन राशि वालों को इस समय कामकाज के सिलसिले में विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। अगर आपका व्यापार विदेश से जुड़ा हुआ है, तो लाभ के संकेत हैं। आपकी क्रिएटिविटी चरम पर रहेगी। इस समय आपको नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। यह समय आपके करियर और निवेश के लिहाज से अनुकूल रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा।
इन 2 राशियों के लोग रहें सतर्क-
मेष राशि- मेष राशि वालों को इस समय आर्थिक तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। इस समय आपको निवेश से दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। अगर आप फिर भी निवेश करना चाहते हैं, तो किसी एक्सपर्ट की राय अवश्य लें।
सिंह राशि- सिंह राशि पर राहु गोचर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस समय आपकी सहकर्मियों के साथ अनबन या गलतफहमी हो सकती है। बिजनेस पार्टनर के साथ वाद-विवाद हो सकता है, इसलिए यह समय बचकर पार करें। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस समय आपको धन से जुड़े बड़े फैसले लेते समय एक्सपर्ट राय जरूर लेनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान