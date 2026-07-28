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सावन में राहु गोचर से चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, बढ़ेगा सुख-सौभाग्य

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Rahu nakshatra transit 2026: सावन में राहु अपने नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे। राहु के नक्षत्र परिवर्तन से तीन राशियों को सुख-सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं राहु नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों का बदलेगा समय।

Rahu nakshatra gochar 2026
1 अगस्त को राहु का नक्षत्र गोचर 2026

Rahu Gochar 1 August 2026: सावन 30 जुलाई 2026 से शुरू होगा। राहु 1 अगस्त को धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। राहु के मंगल के नक्षत्र में आने से अंगारक योग का निर्माण होगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, जब राहु मंगल के नक्षत्र में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी, धन कमाने की इच्छा और महत्वाकांक्षा बढ़ती है। इस दौरान राहु मुख्य रूप से जातक के धन, करियर, स्वभाव और स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। राहु नक्षत्र गोचर से तीन भाग्यशाली राशियों के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह गोचर इन राशियों के लिए आर्थिक सफलता के साथ करियर में नई उपलब्धि लेकर भी आएगा। आइए जानते हैं मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में राहु गोचर से किन राशियों का शुरू होगा गोल्डन पीरियड।

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राहु गोचर: 1 अगस्त से इन 3 राशियों का भाग्य लेगा करवट

1. मेष राशि-

मेष राशि के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा रहेगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकती है। आय में वृद्धि के प्रबल संकेत हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। करियर में नई पहचान बनाने में सफल रहेंगे। ऑफिस में उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। सेहत में सुधार के संकेत हैं। इस समय आपको परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर की प्राप्ति हो सकती है।

2. कन्या राशि-

कन्या राशि के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन शुभ फल प्रदान करेगा। इस समय आपके धन-धान्य में वृद्धि हो सकती है। भाग्य का साथ मिलने से अटके हुए काम पूरे होंगे और साथ ही अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट-कचहरी में विजय मिल सकती है। नौकरी में नए प्रस्ताव या अवसर मिल सकते हैं। व्यावसायिक रूप से आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

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3. धनु राशि-

धनु राशि के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन शुभ रहने वाला है। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम रंग लाएगा। करियर में मन मुताबिक परिणाम मिल सकते हैं। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और निवेश के अच्छे अवसर सामने आएंगे। विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंत में जीत आपकी होगी। कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत के दम पर उन्नति पाएंगे। धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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