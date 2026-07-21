क्या आप भी राहु की महादशा से हैं परेशान? मोर पंख के इस उपाय से दूर होंगी सारी बाधाएं
क्या आप भी राहु की महादशा से परेशान हैं? मोरपंख के आसान उपाय से राहु दोष दूर करें और बाधाएं हटाएं। जानिए पूजा घर, तिजोरी और मुख्य द्वार पर मोरपंख रखने के फायदे। सच्ची श्रद्धा से किया गया यह उपाय राहु की नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर सकता है।
राहु एक छाया ग्रह है, जो व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव, भ्रम और चुनौतियां ला सकता है। जब कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में होता है, तो मानसिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और बाधाएं बढ़ जाती हैं। ज्योतिष में ऐसे समय में मोरपंख को बहुत प्रभावी उपाय माना जाता है। भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय मोरपंख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और राहु के दोष को शांत करने में सहायक हो सकता है।
राहु दोष क्या है?
राहु को ज्योतिष में भौतिक सुख, भ्रम और अचानक घटनाओं का कारक माना जाता है। जब राहु कुंडली में कमजोर या पीड़ित अवस्था में होता है, तो व्यक्ति को बिना कारण के बेचैनी, बार-बार काम बिगड़ना और अनावश्यक खर्च जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह ग्रह व्यक्ति की सोच को प्रभावित करता है और कई बार गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है।
राहु दोष के सामान्य लक्षण
राहु के अशुभ प्रभाव में व्यक्ति को लगातार मानसिक अशांति, नींद नहीं आना और बिना वजह का डर महसूस होता है। करियर में रुकावटें आती हैं, आर्थिक स्थिति अस्थिर रहती है और रिश्तों में तनाव बढ़ता है। कई बार व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती है। ये सभी लक्षण राहु दोष के संकेत हो सकते हैं।
मोरपंख का ज्योतिषीय महत्व
मोरपंख को भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय माना जाता है। ज्योतिष में इसे राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने वाला उपाय बताया जाता है। मोरपंख में सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो घर की नकारात्मकता को दूर करती है। इसे श्रद्धा के साथ इस्तेमाल करने से राहु की बाधाएं कम हो सकती हैं और जीवन में स्थिरता आती है।
मोरपंख रखने के आसान उपाय
पूजा घर में एक साफ मोरपंख रखकर रोज श्रीकृष्ण की पूजा करें। आर्थिक परेशानी हो तो तिजोरी या धन रखने की जगह पर मोरपंख रखें। मुख्य द्वार पर तीन मोरपंख लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। बुधवार या शनिवार को स्नान के बाद मोरपंख स्थापित करना शुभ माना जाता है।
मोरपंख से मिलने वाले फायदे
मोरपंख के उपाय से राहु की महादशा या अंतर्दशा में आने वाली परेशानियां कम हो सकती हैं। मानसिक शांति बढ़ती है, करियर में रुकावटें दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और परिवार में कलह कम होता है।
मोरपंख हमेशा साफ और पवित्र रखें। टूटा या गंदा मोरपंख कभी ना रखें। उपाय करते समय सकारात्मक भावना रखें और नियमितता बनाए रखें। सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया यह उपाय राहु की बाधाओं को कम करने में मददगार साबित हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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