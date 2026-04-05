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Rahu Mahadasha: राहु की महादशा जीवन में क्या-क्या बदलाव लाता है? जानिए इसके शुभ-अशुभ प्रभाव

Apr 05, 2026 11:15 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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राहु महादशा के शुभ-अशुभ प्रभाव जानिए। राहु की 18 साल की महादशा में करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते और आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है? राहु दशा के उपाय, अंतर्दशाएं और सावधानियां वैदिक ज्योतिष के अनुसार विस्तार से पढ़ें।

Rahu Mahadasha: राहु की महादशा जीवन में क्या-क्या बदलाव लाता है? जानिए इसके शुभ-अशुभ प्रभाव

वैदिक ज्योतिष में राहु को 'छाया ग्रह' माना जाता है। यह भ्रम, तीव्र इच्छाओं, अचानक बदलावों और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक है। राहु महादशा लगभग 18 वर्षों तक चलती है और व्यक्ति के जीवन में गहरे परिवर्तन लाती है। कई लोग इस दशा को लेकर डरते हैं, लेकिन यह केवल चुनौतियां ही नहीं, बल्कि आत्म-विकास, नई सीख और अनोखी उपलब्धियों का भी समय हो सकता है। राहु व्यक्ति को बाहरी माया से ऊपर उठाकर अपनी असली इच्छाओं और वास्तविकता का सामना कराता है।

राहु महादशा की शुरुआत और अवधि

राहु महादशा का आरंभ व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति और नक्षत्र पर निर्भर करता है। यदि जन्म आर्द्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में हुआ हो, तो जीवन की शुरुआत ही राहु महादशा से होती है। यह महादशा सामान्यतः मंगल महादशा के बाद और गुरु महादशा से पहले आती है। पूरी अवधि 18 वर्ष की होती है, जिसमें विभिन्न अंतर्दशाएं आती हैं, जो प्रभाव को और अधिक परिवर्तनशील बनाती हैं। राहु की दशा में व्यक्ति अक्सर असामान्य अवसरों और चुनौतियों का सामना करता है।

राहु महादशा के दौरान जीवन में आने वाले बदलाव

राहु महादशा में व्यक्ति के अंदर तीव्र इच्छाएं जागृत होती हैं। वह कुछ बड़ा हासिल करने की दौड़ में लग जाता है, लेकिन कई बार सफलता मिलने पर भी संतोष नहीं होता है। यह दशा करियर, व्यवसाय और सामाजिक स्थिति में अचानक उछाल या गिरावट ला सकती है। व्यक्ति जोखिम लेने को तैयार होता है और पारंपरिक रास्तों से हटकर नई राह चुनता है। विदेश यात्रा, नई तकनीक, राजनीति या मीडिया क्षेत्र में सफलता के योग बन सकते हैं। हालांकि, भ्रम और असंतोष बना रहता है, जिससे व्यक्ति अपनी सच्चाई और आत्म-संतुष्टि की खोज करता है।

स्वास्थ्य पर राहु महादशा का प्रभाव

राहु महादशा स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। मानसिक तनाव, चिंता, नींद की कमी, सिरदर्द और त्वचा संबंधी समस्याएं आम हैं। पाचन तंत्र, एलर्जी और कभी-कभी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। कारण स्पष्ट नहीं होने वाली परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए इस दौरान संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति के उपाय जैसे ध्यान या योग अपनाना जरूरी है। राहु की मजबूत स्थिति में स्वास्थ्य पर कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

रिश्तों और सामाजिक जीवन पर प्रभाव

इस महादशा में दोस्ती और सामाजिक दायरा बदल जाता है। नए लोग आते हैं - कुछ सहायक और कुछ भ्रमित करने वाले। रिश्तों में उतार-चढ़ाव, गलतफहमियां या अलगाव हो सकता है। विवाह या पारिवारिक जीवन में तनाव की संभावना रहती है। राहु व्यक्ति को सिखाता है कि असली और नकली रिश्तों में अंतर कैसे पहचाने। शुभ स्थिति में नए रिश्ते या पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है, जबकि अशुभ स्थिति में विश्वासघात या अलगाव का डर रहता है।

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राहु महादशा की प्रमुख अंतर्दशाएं

राहु महादशा में कई अंतर्दशाएं अलग-अलग प्रभाव देती हैं। राहु-गुरु अंतर्दशा आत्मचिंतन, आध्यात्मिक सीख और ज्ञान का समय होती है। राहु-शनि अंतर्दशा कठिनाइयों, कर्मफल और संघर्ष का काल मानी जाती है, जिसमें धैर्य की परीक्षा होती है। राहु-बुध अंतर्दशा बुद्धिमत्ता और व्यावसायिक सफलता दे सकती है, जबकि राहु-मंगल में जोखिम और अस्थिरता बढ़ जाती है। इन अंतर्दशाओं का प्रभाव कुंडली में राहु की स्थिति पर निर्भर करता है।

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राहु महादशा शुभ है या अशुभ?

राहु महादशा हमेशा खराब नहीं होती है। यदि राहु कुंडली में शुभ भाव (जैसे 2, 3, 6, 10, 11) में अच्छी स्थिति में हो, तो यह अचानक धन लाभ, प्रसिद्धि, विदेश यात्रा, संपत्ति और अनोखी सफलता दे सकता है। व्यक्ति आत्मनिर्भर और साहसी बनता है। वहीं, अशुभ स्थिति में भ्रम, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्याएं और रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अंत में राहु व्यक्ति को माया से मुक्ति और आत्म-ज्ञान की ओर ले जाता है। सही समझ, धैर्य और उपायों से इस दशा को सकारात्मक बनाया जा सकता है।

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राहु महादशा जीवन का एक परिवर्तनकारी अध्याय है। यह चुनौतियों के माध्यम से आपको मजबूत बनाती है और असली मूल्यों की ओर ले जाती है। कुंडली विश्लेषण कराकर व्यक्तिगत प्रभाव जानना और समय पर उपाय करना फायदेमंद रहता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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