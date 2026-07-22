राहु की महादशा में कैसे लाभ देता है गोमेद रत्न, किसे पहनना चाहिए
Gomed gemstone: अगर राहु से आप भी परेशान हैं तो आपको इसके रत्न के बारे में भी जानना चाहिए। लेकिन राहु का रत्न पहनने के लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह भी लेनी है।
राहु छाया ग्रह है। ऐसा कहा जाता है कि यह व्यक्ति की मति भ्रम करता है, इसकी महादशा में व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, तनाव और मानसिक दिक्कतें देता है। लेकिन हर किसी के लिए राहु खराब नहीं होता है। राहु चाहे तो अचानक धन लाभ करा सकता है और राहु चाहे तो अचानक नुकसान में करा सकता है। राहु की महादशा में व्यक्ति बहुत परेशान होता है। आपको बता दें कि राहु की महादशा कुल मिलाकर 18 साल की होती है। इस महादाशा में आपके लिए अगर राहु अच्छा नहीं है तो तनाव से लेकर कई तरह की परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है।
किस धातु में पहनना चाहिए ?
इसलिए ज्योतिष से इस दौरान रत्न पहनने को लेकर जरूर जानना चाहिए। कहा जाता है कि राहु की महादशा में गोमेद पहनना चाहिए। इससे कईलाभ मिलते हैं। आपको बता दें कि गोमेद को सोने में नहीं पहनना चाहिए, इससे अष्टधातु या पंचधातु में ही पहनना चाहिए। गोमेद को पहनने के लिए मध्यमा उंगली का चुनाव किया जाता है। आपको बता दें कि राहु शनि के अनुसार फल देता है, इसलिए इसे शनिवार के दिन धारण करना चाहिए।
किन बीमारियों में भी लाभकारी?
आयुर्वेद ग्रन्थों के अनुसार गोमेद कफ पित्त को कम करने में भी सहायक होता है। ऐसा कहा जाता है कि क्षय रोग, पाचन, त्वचा की कांति तथा बुद्धि के वैभव को गोमेद बढ़ाता है। लेकिन खाने का ना पचना, मस्तिष्कि अगर दुर्बल होता है तो यह गोमेद पहनने से सही होता है और स्किन की बीमारियों में भी यह खास माना जाता है।
गोमेद रत्न किसे पहनना चाहिए ?
गोमेद उन लोगों को पहनना लाभकारी हो सकता है जिनकी कुंडली में राहु अच्छा है। अगर आपकी राहु की अंतर्दशा चल रही है या महादशा चल रही है तो आप इसे पहन सकते हैं। अगर राहु के शुभ योग भी आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो भी आप इसे पहन सकते हैं। लेकिन अगर राहु आपकी लाइफ में अच्छा नहीं है तो आप इसे नहीं पहन सकते हैं।
किसे नहीं---अगर राहु आपकी कुंडली में राहु अशुभ जगह बैठा हो तो इसे ना पहनें। किसी की देखादेखी और ऐसे लोगों को भी यह नहीं पहनना चाहिए जो राह के अशुभ प्रभावों का सामना कर रहे हों। गोमेद पहनना है तो किसी ज्योतिष से अच्छे से सलाह करके ही पहनना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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