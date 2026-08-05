Rahu ketu 2026: राहु और केतु के कारण कब तक प्रभावित होंगी राशियां,सूर्य के साथ केतु, किन राशियों पर असर?
Surya gochar, surya gochar 2026:राहु केतु के बदलाव के बाद कई राशियों पर असर होगा, आइए जानते हैं अभी केतु और सूर्य की युति का आपकी राशि प र क्या असर
वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु पापी ग्रह हैं।इनकी चाल जब बदलती है तो कई राशियों पर इसका असर होता है। दरअसल राहु और केतु अचानक लाभ या हानि और केतु का आध्या्मिक और अलगाव और कर्मों का फल देने के कारण इनसे सभी राशियों पर असर होता है। ये दोनों ग्रह राशि बदलने वाले हैं इस साल के आखिर में ष तब तक कुंभ को राहु और सिंह को केतु का प्रभाव झेलना होगा। अभी के लिहाज से और दिसबंर के लिहाज से जानते हैं इन दोनों ग्रहों के कारण क्या-क्या बदलेगा।
अभी सूर्य जाएंगे सिंह राशि में केतु के साथ मिलेंगे
आपको बता दें कि 17 अगस्त को सूर्य का गोचर सिंहराशि में होगा। सूर्य सिंह राशि में जाएंगे तो इससे कई राशियों के लिए बदलाव आएंगे। सूर्य सिंह राशि में जा रहे हैं, जहां पहले से केतु विराजमान है, ऐसे में सूर्य और केतु का योग बन रहा है जो कई राशियों के लिए प्रभावशाली होगा।
कब तक रहेगी राहु केतु की ऐसी स्थिति
आपको बता दें कि राहु और केतु की ऐसी स्थिति अभी 5 दिसंबर तक रहेगी, इसके बाद दोनों राशि परिवर्तन करेंगे। राहु को तकनीक, अचानक लाभ और हानि और विदेश का प्रतीक माना जाता है, वहीं केतु आपके कर्मों, अलगाव, आध्यात्म है तो जब ये दोनों बदलगेंगे तो हर किसी की लाइफ में इनसा जुड़ा अच्छा और बुरा फल मिलेगा जो आपके लिए टर्निंग प्वाइंट होगा।
किन राशियों पर असर?
मेष राशि
सूर्य का यह गोचर आपके लिए आर्थिक और लवलाइफ में खास होगा। आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर और कारोबार में सफलता मिलती दिख रही है। विवाह के योग बन रहे हैं। बिजनेस के लिए विदेश यात्रा के भी योग हैं।
सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा?
सिंह राशि के लिए निवेश से लाभ और पर्सनल लाइफ शानदार रहेगी। सरकारी लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थति पहले से अच्छी होगी।वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आपके लिए धन लाभ के योग हैं।
मकर राशि के लिए कैसा रहेगा?
मकर राशि के लोगों के लिए करियर में नया मुकाम मिलेगा। विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में यादगार पल आएंगे। आपकेलिए समय अच्छा है। आगे बढ़ें और नए लक्ष्य बनाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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