नवंबर तक राहु-केतु बदलेंगे इन राशियों की किस्मत, जानें किसे होगा फायदा-नुकसान
Rahu Ketu Transit 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार नवंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में रहेंगे। इस दौरान सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिल सकता है। जानें करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों पर आपकी राशि के लिए क्या संकेत हैं।
Rahu Ketu Transit 2026: राहु-केतु का ज्योतिष में विशेष स्थान है। राहु-केतु का हर व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव रहता है। राहु-केतु सिर्फ अशुभ फल ही नहीं देते हैं। ये दोनों ग्रह शुभ फल भी देते हैं। राहु-केतु के शुभ होने पर व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, नवंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में रहेंगे। इस दौरान सभी 12 राशियों पर इन दोनों ग्रहों का अलग-अलग असर देखने को मिलेगा। किसी की आमदनी बढ़ सकती है तो किसी को सेहत, रिश्तों या खर्चों को लेकर सावधानी बरतनी होगी।
आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ सकता है-
मेष राशि: पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार मेष राशि वालों के लिए यह समय लाभ देने वाला रहेगा। अचानक धन मिलने के योग बन सकते हैं। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।
वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों को करियर और बिजनेस में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में भी फायदा होने की संभावना है।
मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के लिए समय थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। केवल भाग्य के भरोसे रहने से काम नहीं बनेगा। मेहनत और सही योजना के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।
कर्क राशि: कर्क राशि के लोगों को नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन चोट लगने या किसी परेशानी में फंसने की आशंका भी बनी रहेगी। इसलिए जल्दबाजी से बचें।
सिंह राशि: सिंह राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं। बाकी मामलों में समय सामान्य रहेगा।
कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। विरोधियों पर बढ़त मिलेगी। नई जानकारी और गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ सकती है। हालांकि पेट से जुड़ी दिक्कत परेशान कर सकती है।
तुला राशि: तुला राशि वालों को संतान को लेकर चिंता हो सकती है। प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा। फिर भी जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और समय सामान्य रहेगा।
वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के लोगों के घरेलू जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। जमीन, मकान या वाहन खरीदने की योजना में रुकावट आ सकती है। घर का माहौल भी थोड़ा प्रभावित रह सकता है।
धनु राशि: धनु राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। काम करने का तरीका बदलेगा और करियर या कारोबार में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिल सकते हैं।
मकर राशि: मकर राशि वालों के जीवन में धन लाभ और धन खर्च, दोनों की स्थिति बन सकती है। इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, नहीं तो रिश्तों में तनाव आ सकता है।
कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों का मन बेचैन रह सकता है। किसी बात को लेकर उलझन बनी रह सकती है। ऐसे में सोच-समझकर फैसला लेना ही बेहतर रहेगा।
मीन राशि: मीन राशि वालों के खर्च बढ़ सकते हैं। कर्ज लेने की स्थिति भी बन सकती है। साझेदारी और बाहरी लोगों के साथ व्यवहार में सावधानी रखने की सलाह दी जाती है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
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