5 दिसंबर से राहु-केतु 2 राशियों का बिगाड़ेंगे आर्थिक बजट, इन 3 बातों का रखें ध्यान
Rahu-ketu gochar: 18 महीने बाद राहु-केतु अपनी राशि में बदलाव करने वाले हैं। राहु-केतु गोचर से कुछ राशियों की जेब पर दबाव बढ़ सकता है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। जानें राहु-केतु गोचर से कौन-सी राशियां रहें सतर्क।
राहु-केतु राशि परिवर्तन 2026: छाया ग्रह राहु-केतु 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करने वाले हैं। पंचांग के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को राहु मकर राशि और केतु कर्क राशि में गोचर करेंगे। 2027 में राहु-केतु का कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा और 24 जून 2028 तक इसी राशि में भ्रमण करेंगे। शनि की मकर राशि में राहु का गोचर और चंद्रमा की कर्क राशि में केतु का गोचर ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 18 महीने की इस अवधि में राहु-केतु जहां कुछ राशियों को आर्थिक रूप से रौशन करेंगे, वहीं दो राशियां ऐसी हैं जिन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस समय इन राशियों की जेब पर दबाव बढ़ सकता है।
राहु के मकर और केतु के कर्क गोचर का प्रभाव:
राहु का मकर और केतु का कर्क गोचर करियर, अनुशासन और लक्ष्यों पर गहरा प्रभाव डालने वाला माना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि मकर राशि के स्वामी शनि हैं, जो कि अनुशासन और कर्क के कारक हैं। इसलिए इस दौरान आवेश या क्रोध में आकर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। राहु भ्रम और अति महत्वाकांक्षा भी बढ़ा सकता है। केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक माना जाता है। केतु के प्रभाव से कुछ राशियों को जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए, खास तौर पर धन संबंधी।
राहु-केतु गोचर से 2 राशियां रहें सतर्क:
धनु राशि:
धनु राशि वालों को राहु-केतु के प्रभाव से धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। निवेश से जुड़ा कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लें, वरना नुकसान हो सकता है। अनजान व्यक्ति के साथ रुपए-पैसों के लेन-देन से बचें। सुख-सुविधाओं पर खर्च करने का फैसला किसी के कहने या सिर्फ देखा-देखी में नहीं लें। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
कुंभ राशि:
कुंभ राशि वालों के इस समय अनाप-शनाप खर्च बढ़ सकते हैं। अचानक किसी ऐसी चीज पर खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक तौर पर परेशानी आ सकती है। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें, वरना परेशानी आ सकती है। किसी को उधार देने से बचें, वरना धन की वापसी में दिक्कत आ सकती है।
इन 3 बातों का रखें ध्यान:
1. राहु-केतु गोचर के दौरान धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।
2. इस समय अनजान व्यक्ति के साथ धन का लेन-देन करने से बचें।
3. राहु-केतु गोचर काल में किसी के कहने पर पैसा खर्च नहीं करें, रिसर्च या जरूरी जानकारी जरूर जुटाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान