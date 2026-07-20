राहु-केतु का बड़ा गोचर 2026: इन 5 राशियों की किस्मत को मिल सकती है नई उड़ान
वैदिक ज्योतिष के अनुसार 5 दिसंबर 2026 को राहु मकर राशि और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस बड़े ग्रह गोचर का असर सभी 12 राशियों पर माना जाता है, लेकिन वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों के लिए यह समय करियर, कारोबार, धन और तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है।
Rahu Ketu Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। ये करीब 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए इनका गोचर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में 5 दिसंबर को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में और केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय करियर, धन और तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है।
किन राशियों को मिल सकता है फायदा?
वृषभ राशि- करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है।
मिथुन राशि- उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और नए अवसरों के योग बन सकते हैं। व्यापार में विस्तार की संभावना रहेगी। निवेश से भी लाभ मिल सकता है।
कन्या राशि- आय के नए स्रोत बन सकते हैं। नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की संभावना रहेगी। लंबे समय से अटका धन मिलने के संकेत हैं।
वृश्चिक राशि- प्रॉपर्टी और परिवार से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। कारोबार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा।
मकर राशि- राहु का आपकी राशि से जुड़ना महत्वाकांक्षा बढ़ा सकता है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। नई जिम्मेदारियां और आर्थिक लाभ के योग बन सकते हैं।
राहु-केतु गोचर का महत्व
ज्योतिष में राहु को अचानक मिलने वाले अवसर, तकनीक, विदेश और महत्वाकांक्षा का कारक माना जाता है, जबकि केतु आध्यात्मिकता, वैराग्य और पुराने कर्मों से जुड़ा ग्रह माना जाता है। 5 दिसंबर 2026 को होने वाला यह राशि परिवर्तन कई लोगों के लिए जीवन की दिशा बदलने वाला माना जा रहा है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
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