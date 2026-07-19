राहु-केतु गोचर 2026: वृषभ, मिथुन समेत इन 5 राशियों को मिल सकते हैं सफलता के बड़े मौके
5 दिसंबर 2026 को राहु मकर और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गोचर से पहले का समय वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए करियर, धन और नए अवसरों के लिहाज से लाभकारी माना जा रहा है। वहीं अन्य राशियों को इस दौरान धैर्य, सोच-समझकर फैसले और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। दोनों ग्रह करीब 18 महीने में राशि बदलते हैं और इनका गोचर कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में और केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गोचर से पहले का समय भी कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है।
आइए जानते हैं किन 5 राशियों को इस अवधि में सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना मानी जा रही है-
वृषभ राशि- कामकाज में लंबे समय से चल रही रुकावटें धीरे-धीरे दूर हो सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पद से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में पुराने निवेश से फायदा मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।
मिथुन राशि- करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। किसी नई योजना या प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की संभावना रहेगी। छात्रों को भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं।
सिंह राशि- राहु-केतु के गोचर से पहले का समय मेहनत का फल दिलाने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे होने के योग हैं। समाज और कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ सकता है। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभ दिला सकती है।
तुला राशि- आर्थिक मामलों में राहत मिलने की संभावना है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में विस्तार की योजना आगे बढ़ सकती है। परिवार का सहयोग भी बना रहेगा।
मकर राशि- राहु के आपकी राशि में आने से पहले कई अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है। नई योजना पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल माना जा रहा है। मेहनत का पूरा लाभ मिलने के योग हैं।
बाकी राशियों के लिए कैसा रहेगा समय?
मेष: जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।
कर्क: परिवार और सेहत दोनों पर बराबर ध्यान दें।
कन्या: कागजी काम और लेन-देन में सावधानी रखें।
वृश्चिक: खर्च पर नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा।
धनु: करियर में धैर्य के साथ आगे बढ़ें।
कुंभ: नई शुरुआत से पहले पुराने काम पूरे करने पर ध्यान दें।
मीन: निवेश सोच-समझकर करें और अनावश्यक जोखिम से बचें।
राहु-केतु का गोचर क्यों माना जाता है खास?
ज्योतिष में राहु को महत्वाकांक्षा, अचानक मिलने वाले अवसर, विदेश और तकनीक से जोड़कर देखा जाता है। वहीं केतु आध्यात्मिकता, अनुभव और आत्मचिंतन का कारक माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह राशि बदलते हैं तो कई राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ने की मान्यता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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