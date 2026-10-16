Rahu Ketu Gochar 2026: 5 दिसंबर को राहु-केतु बदलेंगे चाल, जानें किन राशियों को मिल सकते हैं नए अवसर
राहु-केतु गोचर 2026: 5 दिसंबर 2026 को शाम 7 बजकर 28 मिनट पर राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में और केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस बदलाव से मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं।
Rahu Ketu Transit 2026: साल 2026 के आखिर में राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ज्योतिष के लिहाज से इस बदलाव को अहम माना जा रहा है। 5 दिसंबर 2026 को शाम 7 बजकर 28 मिनट पर राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अभी राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में हैं। दोनों ग्रहों का यह गोचर करीब डेढ़ साल तक अलग-अलग राशियों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, इसका असर हर राशि पर एक जैसा नहीं रहेगा।
राहु-केतु का गोचर
वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। दोनों हमेशा एक-दूसरे से सातवें स्थान पर रहते हैं। राहु को अचानक होने वाले बदलाव, महत्वाकांक्षा, भ्रम और नई इच्छाओं से जोड़कर देखा जाता है। वहीं केतु को वैराग्य, आध्यात्मिकता और पुराने अनुभवों से सीखने का कारक माना जाता है।
5 दिसंबर को राहु कुंभ से निकलकर मकर राशि में जाएंगे। वहीं केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस बदलाव के बाद करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और रिश्तों से जुड़े मामलों में नई परिस्थितियां बन सकती हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुछ राशियों को आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, जबकि कुछ को फैसले लेते समय ज्यादा सावधानी रखनी होगी।
आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए यह गोचर करियर और कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने या किसी नए काम की शुरुआत करने के मौके बन सकते हैं। जो लोग लंबे समय से अपने काम में बदलाव करना चाहते हैं, उन्हें नए विकल्पों पर विचार करने का अवसर मिल सकता है। कारोबार करने वालों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। जल्दबाजी में निवेश करने से बचें।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में नई संभावनाएं बन सकती हैं। आय बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में गति आ सकती है। नौकरी बदलने या अतिरिक्त कमाई के विकल्प तलाशने वालों को कुछ अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें और किसी भी बड़े आर्थिक फैसले से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें।
मिथुन राशि- मिथुन राशि के जातकों को करियर और अपनी योजनाओं पर खास ध्यान देना होगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और काम करने का तरीका बदल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कारोबार में नए संपर्क बन सकते हैं। किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी शर्तें अच्छी तरह समझ लें।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए केतु का सिंह से निकलना ज्योतिषीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। कुछ लोगों को अपने पुराने फैसलों और योजनाओं पर दोबारा विचार करने का मौका मिल सकता है। करियर में नई दिशा तलाशने की इच्छा बढ़ सकती है। रिश्तों में अपनी बात साफ तरीके से रखना जरूरी होगा। किसी भी बदलाव को लेकर जल्दबाजी करने के बजाय स्थिति को समझकर आगे बढ़ें।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के जातकों को आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं। पुराने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने या किसी नई योजना पर काम शुरू करने का विचार बन सकता है। नौकरी करने वालों को अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा। निवेश और साझेदारी से जुड़े मामलों में दस्तावेज अच्छी तरह पढ़ें। केवल किसी के कहने पर बड़ा आर्थिक फैसला न लें।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह समय अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करने का हो सकता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए नए कौशल सीखने और पुराने संपर्कों का लाभ उठाने के मौके मिल सकते हैं। कारोबार करने वालों को खर्च और कमाई के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। परिवार के साथ समय बिताने और जरूरी बातचीत करने से रिश्तों में बेहतर तालमेल बन सकता है।
मीन राशि- मीन राशि वालों को इस दौरान अपने लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय करने पर ध्यान देना चाहिए। नौकरी या कारोबार में आगे बढ़ने के लिए नई रणनीति बनानी पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा। भावनाओं में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। किसी भी योजना पर काम शुरू करने से पहले उसके फायदे और नुकसान समझ लें।
राहु-केतु के गोचर का असर कब तक रहेगा?
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को होने वाले इस राशि परिवर्तन के बाद राहु मकर और केतु कर्क राशि में करीब 24 जून 2028 तक रह सकते हैं। इस दौरान दोनों ग्रहों की स्थिति में होने वाले बदलावों को ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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