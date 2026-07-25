Rahu Ketu Transit 2026: 2 अगस्त से राहु-केतु बदलेंगे नक्षत्र, कर्क समेत इन 5 राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सतर्क
Rahu Ketu Transit 2026: 2 अगस्त 2026 को राहु और केतु नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में और केतु आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस बदलाव का सबसे अधिक प्रभाव कर्क, मकर, मिथुन, धनु और मीन राशि के लोगों पर पड़ सकता है।
Rahu Ketu Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। ये ग्रह जब भी राशि या नक्षत्र बदलते हैं तो इसका असर सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। इस बार 2 अगस्त 2026 को राहु और केतु नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु शतभिषा नक्षत्र से निकलकर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जबकि केतु मघा नक्षत्र से निकलकर आश्लेषा नक्षत्र में जाएगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस बदलाव का सबसे अधिक प्रभाव कर्क और मकर राशि के लोगों पर पड़ सकता है। वहीं मिथुन और धनु राशि वालों को भी आने वाले समय में संभलकर रहने की सलाह दी गई है।
कर्क राशि
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार कर्क राशि वालों को इस दौरान सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। बिना सोचे-समझे कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। धन के मामलों में भी सावधानी रखें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें।
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए भी यह नक्षत्र परिवर्तन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। नौकरी और कारोबार में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। खर्च बढ़ने के योग बन रहे हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। वाहन चलाते समय और यात्रा के दौरान भी सावधानी बरतने की सलाह है। किसी भी विवाद से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के लोगों को अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। निवेश या लेनदेन में पूरी जांच-पड़ताल करने के बाद ही कदम उठाएं।
धनु राशि
धनु राशि वालों को स्वास्थ्य और रिश्तों दोनों का ध्यान रखना होगा। किसी पुराने मामले को लेकर तनाव बढ़ सकता है। गुस्से में आकर कोई फैसला न लें। जीवनसाथी और परिवार के लोगों के साथ बातचीत में संयम रखें। धैर्य से काम लेने पर स्थितियां धीरे-धीरे बेहतर होंगी।
मीन राशि
मीन राशि के लोगों को संतान और प्रेम संबंधों के मामलों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत होगी। बच्चों की पढ़ाई, करियर या स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी पैदा होने की आशंका है। ऐसे में बातचीत बंद करने के बजाय खुलकर अपनी बात रखें। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।
बाकी राशियों पर कैसा रहेगा असर?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के लोगों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन सामान्य परिणाम देने वाला रहेगा। हालांकि किसी भी बड़े निवेश, नई साझेदारी या विवाद से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा।
करें ये आसान उपाय
राहु-केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और "ॐ रां राहवे नमः" तथा "ॐ कें केतवे नमः" मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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