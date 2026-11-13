548 दिन के लिए राहु-केतु में बदलाव, राहु की क्या खास बात देगी लाभ, मेष राशि के लिए किसमें लाभ?
Rahu Ketu Gochar: राहु केतु में बदलाव हो रहा है। 548 दिन के लिए ये दोनों छाया ग्रह राशि में बदलाव कर रहे हैं। ऐसे में मेंष राशि पर इसका क्या असर होगा, यह जानें
राहुकुंभ से मकर में जा रहा है और सिंह राशि से केतु जा रहे हैं कर्क में जा रहे हैं। ये दोनों ग्रह एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं। ये दोनों ग्रह दिखते नहीं है, इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। ये दोनों ग्रह हर राशि पर बहुत असर डालते हैं, चूंकि दिखते नहीं है, लेकिन असर बहुत जोर का डालते हैं। यहां हम आपको एक खास बात बताना चाहते हैं कि अगर राहु का परिवर्तन हो रहा है तो आपको शनि और चंद्रमा की स्थिति देखनी होगी, अगर ये दोनों अच्छी पॉजिशन में बैठे हैं तो आपके लिए चीजें बहुत अच्छी होंगी। अगर ये दोनों सही पॉजिशन में नहीं हैं आके लिए चीजें मुश्किल होंगी।
राहु कब कर रहे हैं राशि परिवर्तन
आपको बता दें 5 दिसंबर को राहु का सबसे बडा परिवर्तन हो रहा है। राहु कुंभ से निकलकर एक राशि पीछे मकर राशि में जा रहे हैं। इस राशि के स्वामी भी शनि है। शनि को कर्म का कारक माना गया है, इसलिए राहु अचानक होने वाली घटनाओ और महत्वकांक्षा को लेकर आपको परेशानी दे सकते हैं। वहीं केतु जहां भी बैठे हैं आपको उस घर से जुड़ी चिंता को छोड़ देना चाहिए। केतु अब कर्क राशि में जाएंगे,इससे पहले ये सिंह राशि में विराजमान हैं?
राहु केतु गोचर में क्या खास और क्या ध्यान रखें?
राहु और केतू का गोचर बहत खास होता है। 18 महीने यानी 548 दिन के लिए ये दोनों ग्रह एक साथ राशि बदलते हैं। राहु केतु जिस भी जगह आपकी राशि में हो, आपको राहु के उस घर के कामों को जैसे एक्सरसाइज, नए रिसर्च आदि में बढ़ावा देना चाहिए, इससे राहु आपको इसे बढ़ावा देगा और केतु को जिस घर में बैठा हो उस विषय को त्याग देना चाहिए, तभी केतु आपको लाभ देगा। ऐसे में सभी कुंडलियों में इनकी पॉजिशन अच्छे से जाननी जरूरी है, आपकी राशि में ये दोनों किस जगह पर हैं और कैसे आपको लाभ दे रहे हैं या नुकसान इसको जानने के लिए आप अपनी कुंडली पंडित जी को फ्री में दिखा सकते हैं-यहां क्लिक करें और चैट करें
इन बातों में राहु केतु का खास ध्यान रखें
अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो पहले अच्छे से रिसर्च कर लें, राहु अचानक धन लाभ और धन हानि भी दे सकता है। इसी तरह नौकरी में और कारोबार में जल्दबाजी में फैसले ना लें। किसी पर भरोसा ना करें, पैसों के मामले में पहले से हिसाब किताब कर लें। अपनी जिम्मेदारियों और अनुशासन को बनाकर रखें।
मेष राशि के लिए यह गोचर क्या खास लेकर आया है?
मेष राशि के लिए राहु आपके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आपके 10सवें घर में राहु का गोचर होगा, तो अच्छा माना जाता है, अगर शनि आपकी राशि में सही हैं तो फिर आपके लिए सभी चीजें अच्छी होंगी। करियर में आपके सामने कई जिम्मेदारियां आपके सामने आएंगी। कुछ नया करने की सोचेंगे।
अगर जिस भी राशि का स्वामी सही जगह है तो आपके लिए राहु आपके लिए अच्छा करेंगे। आपको घर परिवार, मां सुख शांति मिलेगी। बहुत लोगों का घर बदलेगा, बहुत लोगों के कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, आपका ट्रांसफर होगा, यह समय बदलेंगे। अगर चंद्रमा और शनि आपके चार्ट में शुभ स्थिति में बैठे हैं तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। करियर में आपके सामने कई जिम्मेदारियां आपके सामने आएंगी। कुछ नया करने की सोचेंगे।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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