राहु, केतु इन 3 राशियों पर होने जा रहे हैं मेहरबान, खूब होगा धन लाभ

संक्षेप: ज्योतिष में राहु और केतु को ऐसा ग्रह माना जाता है, जिनकी चाल सीधे जीवन की दिशा बदल देती है। ये दोनों ग्रह हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं और अचानक बदलाव, मौके और चुनौतियों के कारक होते हैं। इसी वजह से राहु-केतु के नक्षत्र परिवर्तन को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है।

Thu, 13 Nov 2025 04:14 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ज्योतिष में राहु और केतु को ऐसा ग्रह माना जाता है, जिनकी चाल सीधे जीवन की दिशा बदल देती है। ये दोनों ग्रह हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं और अचानक बदलाव, मौके और चुनौतियों के कारक होते हैं। इसी वजह से राहु-केतु के नक्षत्र परिवर्तन को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल यह बड़ा परिवर्तन 23 नवंबर 2025 को होने जा रहा है। इस दिन राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु पूर्वा फाल्गुनी (तृतीय चरण) से आगे बढ़कर द्वितीय चरण में पहुंच जाएंगे। ज्योतिष के अनुसार, इस नक्षत्र परिवर्तन से तीन राशियों का भाग्योदय होना तय है। आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा भाग्योदय-

तुला राशि- राहु और केतु के नक्षत्र परिवर्तन से तुला राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह समय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से जिस स्थिरता की तलाश थी, वह अब मिलती दिखाई देगी। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह चरण बेहद अनुकूल है। आपके काम की सराहना होगी और प्रमोशन या वेतन वृद्धि के संकेत साफ होंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह समय नए साझेदारी या विस्तार का मौका देगा। धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे। छोटी–छोटी कमाई भी बड़े फायदे में बदल सकती है। इसके अलावा, यात्राएं भी शुभ रहेंगी और किसी यात्रा से लाभ या नया अवसर मिलने की संभावना है। परिवार में संतुलन और खुशी बनी रहेगी। रिश्तों में मधुरता आएगी और पुराने तनाव खत्म हो सकते हैं। कुल मिलाकर, तुला राशि वालों के लिए यह समय तरक्की और आर्थिक मजबूती लेकर आएगा।

धनु राशि- धनु राशि के लिए राहु और केतु का नक्षत्र परिवर्तन एक तरह से सौगात लेकर आएगा। जो लोग विदेश यात्रा, पढ़ाई या विदेश में नौकरी का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह समय खास रूप से भाग्यशाली रहेगा। अचानक ऐसा मौका मिल सकता है जिसकी उम्मीद लंबे समय से थी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे। पहले जो काम रुक गए थे, वे अब तेजी से पूरे होंगे। बिजनेस में बड़े अवसर सामने आ सकते हैं। खासकर टेक, शिक्षा, क्रिएटिव और विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक तनाव कम होगा। जीवनसाथी और रिश्तों के साथ भी समय अच्छा रहेगा। परिवार में सकारात्मक माहौल बनेगा और बच्चों को पढ़ाई–करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुल मिलाकर, धनु राशि वालों के लिए यह बदलाव नए दरवाजे खोलने वाला और जीवन में गति लाने वाला साबित होगा।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए राहु और केतु का नक्षत्र परिवर्तन बेहद शुभ माना जा रहा है। करियर में लंबे समय से जिस उछाल का इंतजार था, वह 2025 के इस बदलाव के बाद संभव है। आपके काम की प्रशंसा होगी और वरिष्ठ अधिकारी आप पर भरोसा बढ़ाएंगे। प्रमोशन या महत्वपूर्ण पद मिलने की संभावना मजबूत है। जो लोग नौकरी की तलाश में थे, उन्हें अब अच्छा अवसर मिल सकता है। यह समय आपकी प्रोफेशनल छवि को बेहतर बनाएगा और आपकी पहचान कार्यस्थल पर और मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में बढ़त दिखेगी और नई योजनाएं सफल होंगी। किसी बड़े कार्य में उपलब्धि मिलने की भी संभावना है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और करियर, परिवार और निजी जीवन तीनों में स्थिरता बनी रहेगी। कुल मिलाकर, मकर राशि वालों के लिए यह समय सफलता और उन्नति का संकेत लेकर आ रहा है।

