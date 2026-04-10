Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पहले घर में राहु, सातवें घर में केतु, आपकी कुंडली में तो नहीं. जानें क्या होगा असर, क्या हैं उपाय

Apr 10, 2026 01:15 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

राहु अनुकूल है या प्रतिकूल ये आपको अच्छे से समझना होगा। राहु और केतु राक्षस थे, जो अमृत का पान करना चाहते थे, लेकिन सूर्य और चंद्र ने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्हों कुछ बूंदे तो उन्हों अमृत की ग्रहण की और अमर हो गए और पवित्र हुए, लेकिन अंदर से तो वे राक्षस ही थे,

पहले घर में राहु, सातवें घर में केतु, आपकी कुंडली में तो नहीं. जानें क्या होगा असर, क्या हैं उपाय

राहु अनुकूल है या प्रतिकूल ये आपको अच्छे से समझना होगा। राहु और केतु राक्षस थे, जो अमृत का पान करना चाहते थे, लेकिन सूर्य और चंद्र ने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्हों कुछ बूंदे तो उन्हों अमृत की ग्रहण की और अमर हो गए और पवित्र हुए, लेकिन अंदर से तो वे राक्षस ही थे, तो उनमें राक्षसी प्रवृति है ही।एक तरह से आप कह सकते हैं कि राहु आपके दिमाग की लहर है आप गलत सोचते रहते है तो राहु खराब है अगर आप आशावादी है तो राहु खराब नही है। अगर आपका राहु अच्छा है तो किसी को भी राजनीति में ऊपर ले जाता है। घर के बिजली का सामान राहु से जुड़ा रहता है। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स या बिजली के सामान अगर खराब रहते है तो आपका राहु खराब है। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो राहु खराब है। घर में नालिया ब्लॉक है या दरवाजे के पास गंदा पानी बह रहा है तो राहु खराब है । आपके घर की छत गंदी रहती है तो आपका राहु खराब है। इसलिए इन चीजों से आप राहु को सही कर सकते हैं।

कुंडली में कैसा फल देते हैं राहु और केतु

ज्योतिष में राहु और केतु का अच्छा स्थान है। राहु और केतु ज्योतिष में नवग्रह में शामिल है। एक सिर है, तो दूसरा धड़ है। ज्योतिष में राहु और केतु को एक छाया ग्रह माना जाता है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। कुण्डली में राहु केतु जहां बैठते हैं, उसी के अनुसार फल देने लगते हैं। अगर केतु सातवें और राहु पहले घर में हो तो जानें क्या होता है। राहु आपके मस्तिष्क और मन में रहते हैं। राहु और केत को लाइफ को बैलेंस करना जरूरी है। जिन लोगों में राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन होता है, वो लाइफ में काफी कुछ अचीव करते हैं। राहु और केतु का कुंडली मे 12 स्थान में उस स्थान की प्रकृति, जिस राशि में राहु केतु है या जिस ग्रह के साथ या जिस ग्रह से सम्बन्ध बनाता है उस के अनुसार फल देने लगता है।

ये भी पढ़ें:Rahu Mahadasha: राहु की महादशा जीवन में क्या-क्या बदलाव लाता है?

केतु अगर सातवें घर में हैं, राहु पहले तो क्या करना है

राहु लग्न में हो तो आप आगे बढ़ते हैं। राहु और केतु दोनों का बैलेंस जरूरी है। अगर आप लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, तो इन दोनों को बैलेंस करना बहुत जूरी है। केतु का घर सातवां हैं, सांतवा घर जो रिश्तों का है, इसलिए केत को सही करना है, तो रिश्तों में अच्छा काम करें, उन्हें साथ लेकर चलें, फिर चाहे, पत्नी हो, पिता हो या मां। यहां आपको अपने रिश्तों में ज्यादा नहीं सोचना है। अगर आप रिश्तों में हैं, तो आपको उनके आगे नतमस्तक रहना है। ऐसे बने रहेंगे, लेकिन अगर आप उल्टा करेंगे, तो विवाह में समस्याएं आएंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:क्या आप पर कालसर्प योग का असर है, राहु की महादशा में अनिष्टकारी होता है कालसर्प
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
rahu gochar
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने