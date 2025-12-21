Hindustan Hindi News
राहु-केतु किस हालात में चमकाते हैं भाग्य, कब बढ़ा देते हैं बेचैनी?

संक्षेप:

राहु-केतु को लेकर फैले डर की सच्चाई क्या है? जानिए कुंडली में इनके सही भाव और दशा से कैसे मिलती है अचानक सफलता, शोहरत और उन्नति।

Dec 21, 2025 03:38 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
राहु-केतु का नाम आते ही आमतौर पर लोगों के मन में डर, आशंका और नकारात्मकता भर जाती है। ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि कुंडली में राहु या केतु की मौजूदगी जीवन में अचानक संकट, मानसिक तनाव और अस्थिरता लेकर ही आती है। लेकिन ज्योतिषशास्त्र की गहराई में जाकर देखें, तो यह धारणा अधूरी और कई बार पूरी तरह गलत भी साबित होती है। सच यह है कि राहु-केतु ऐसे ग्रह हैं जो इंसान को गिराते भी हैं और उसी गति से ऊपर उठाने की क्षमता भी रखते हैं।

राहु अतृप्त इच्छाओं और महत्वाकांक्षा का ग्रह

राहु को छाया ग्रह कहा जाता है, लेकिन इसकी शक्ति किसी भी दृश्य ग्रह से कम नहीं मानी जाती। राहु जिस भी भाव में बैठता है, उस भाव से जुड़े विषयों में इंसान को तीव्र इच्छा, लालसा और असंतोष देता है। व्यक्ति जितना भी हासिल कर ले, मन और ज्यादा पाने को बेचैन रहता है।

यही बेचैनी कई बार इंसान को मेहनत, जोखिम और नए रास्ते अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ज्योतिष के अनुसार राहु भ्रम, दिखावे और मायाजाल का ग्रह है, जो व्यक्ति को बाहरी चमक-दमक की ओर खींचता है। गलत दशा में यह छल, गलत फैसले और मानसिक भ्रम का कारण बन सकता है, लेकिन अनुकूल दशा में यही राहु अचानक सफलता, ऊंचा पद, विदेशी संपर्क, तकनीक, मीडिया, राजनीति और ग्लैमर की दुनिया में बड़ा नाम दिला सकता है। कई सफल कारोबारी, नेता और सेलेब्रिटी की कुंडली में मजबूत राहु का प्रभाव साफ देखा जाता है।

केतु अलगाव, वैराग्य और आत्मबोध का मार्ग

जहां राहु भौतिक इच्छाओं को बढ़ाता है, वहीं केतु उनसे विरक्ति पैदा करता है। केतु जिस भाव में बैठता है, वहां व्यक्ति को किसी न किसी रूप में अलगाव, दूरी या अधूरापन महसूस हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, सप्तम भाव में केतु वैवाहिक जीवन में भावनात्मक दूरी, गलतफहमियां या संबंधों में ठंडापन ला सकता है। लेकिन केतु को सिर्फ नकारात्मक ग्रह मानना भी बड़ी भूल है। यह आध्यात्मिक उन्नति, गहरी अंतर्दृष्टि, शोध, तंत्र, ज्योतिष और पूर्वजन्म के कर्मों के फल को उजागर करने वाला ग्रह है। अनुकूल स्थिति में केतु व्यक्ति को भौतिक मोह से ऊपर उठाकर आत्मज्ञान, ध्यान और मोक्ष की ओर ले जाता है।

सूर्य-चंद्र से संबंध क्यों है अहम

राहु-केतु को सूर्य और चंद्र के नोड्स माना जाता है, इसलिए इनका संबंध मन, अहंकार और भावनाओं पर गहरा असर डालता है। सूर्य के साथ राहु-केतु की युति व्यक्ति की पहचान, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास को प्रभावित करती है, जबकि चंद्र के साथ इनका संबंध मानसिक स्थिति, डर, भ्रम और इमोशनल उतार-चढ़ाव को बढ़ा सकता है।

किन भावों में बनता है सफलता योग

ज्योतिषशास्त्र के अनुसार 3, 6 और 11 भाव संघर्ष और उपलब्धियों से जुड़े होते हैं। इन भावों में क्रूर ग्रह भी कई बार शुभ फल देते हैं। ऐसे में राहु-केतु इन भावों में बैठकर शत्रुओं पर विजय, मुकदमों में सफलता, साहस, पराक्रम और बड़े लाभ के योग बना सकते हैं। कई बार यही स्थिति अचानक जीवन बदलने वाली सफलता का कारण बन जाती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
