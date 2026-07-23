Rahu Ketu Gochar 2026: राहु-केतु के राशि परिवर्तन से चमकेगी वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि की किस्मत
Rahu Ketu Gochar 2026: 5 दिसंबर 2026 को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के लोगों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है।
Rahu Ketu Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। दोनों ग्रह हमेशा वक्री गति से चलते हैं और लगभग 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करते हैं। पंचांग के अनुसार, इस साल 5 दिसंबर 2026 को राहु और केतु अपनी-अपनी राशियां बदलेंगे। राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु सिंह राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि इस बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा।
राहु-केतु
ज्योतिष के अनुसार राहु को भौतिक सुख, विदेश, तकनीक, राजनीति और अचानक मिलने वाले अवसरों का कारक माना जाता है। वहीं केतु आध्यात्म, शोध, वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा ग्रह है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन कई लोगों के जीवन में नए बदलाव लेकर आ सकता है।
इन राशियों को होगा लाभ
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहु-केतु का यह गोचर वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के लोगों के लिए अच्छा माना जा रहा है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों को प्रमोशन या वेतन बढ़ने की भी खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छे मौके मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए भी समय लाभदायक रह सकता है। नया काम शुरू करने या कारोबार बढ़ाने का मौका मिल सकता है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। विदेश में नौकरी, पढ़ाई या कारोबार से जुड़े लोगों को भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। परिवार का साथ मिलेगा और लंबे समय से रुके कुछ काम पूरे हो सकते हैं।
इन राशियों को रहना होगा सावधान
मेष, कर्क, सिंह, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के लोगों को इस दौरान थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी। पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। अगर नौकरी बदलने या नया कारोबार शुरू करने का विचार है, तो पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। कार्यस्थल पर किसी से बेवजह बहस करने से बचें। अपने काम पर पूरा ध्यान दें। व्यापार में लेन-देन करते समय सावधानी रखें। परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम लें। सेहत को लेकर भी लापरवाही न करें। समय पर आराम करें और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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