Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rahu Ketu Gochar 2026: राहु-केतु के राशि परिवर्तन से चमकेगी वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि की किस्मत

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Rahu Ketu Gochar 2026: 5 दिसंबर 2026 को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के लोगों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है।

Rahu Ketu Gochar 2026: राहु-केतु के राशि परिवर्तन से चमकेगी वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि की किस्मत

Rahu Ketu Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। दोनों ग्रह हमेशा वक्री गति से चलते हैं और लगभग 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करते हैं। पंचांग के अनुसार, इस साल 5 दिसंबर 2026 को राहु और केतु अपनी-अपनी राशियां बदलेंगे। राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु सिंह राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि इस बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा।

राहु-केतु

ज्योतिष के अनुसार राहु को भौतिक सुख, विदेश, तकनीक, राजनीति और अचानक मिलने वाले अवसरों का कारक माना जाता है। वहीं केतु आध्यात्म, शोध, वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा ग्रह है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन कई लोगों के जीवन में नए बदलाव लेकर आ सकता है।

इन राशियों को होगा लाभ

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहु-केतु का यह गोचर वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के लोगों के लिए अच्छा माना जा रहा है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों को प्रमोशन या वेतन बढ़ने की भी खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छे मौके मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए भी समय लाभदायक रह सकता है। नया काम शुरू करने या कारोबार बढ़ाने का मौका मिल सकता है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। विदेश में नौकरी, पढ़ाई या कारोबार से जुड़े लोगों को भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। परिवार का साथ मिलेगा और लंबे समय से रुके कुछ काम पूरे हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:कल का राशिफल 24 जुलाई 2026: शुक्रवार को किस राशि पर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा

इन राशियों को रहना होगा सावधान

मेष, कर्क, सिंह, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के लोगों को इस दौरान थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी। पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। अगर नौकरी बदलने या नया कारोबार शुरू करने का विचार है, तो पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। कार्यस्थल पर किसी से बेवजह बहस करने से बचें। अपने काम पर पूरा ध्यान दें। व्यापार में लेन-देन करते समय सावधानी रखें। परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम लें। सेहत को लेकर भी लापरवाही न करें। समय पर आराम करें और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें।

ये भी पढ़ें:27 जुलाई से शनि की टेढ़ी चाल, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:सावन शुरू होते ही इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, खुलेंगे तरक्की के रास्ते
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Astrology Horoscope Rashifal
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने