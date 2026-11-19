Rahu Ketu Gochar 2026: साल 2026 में 5 दिसंबर को राहु और केतु करीब 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करेंगे। इस दौरान राहु मकर राशि और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। दोनों ग्रहों के इस गोचर का असर मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा।

Rahu Ketu Transit 2026: ज्योतिष में राहु और केतु ऐसे ग्रह माने जाते हैं, जिनके राशि परिवर्तन पर ज्योतिषाचार्यों की खास नजर रहती है। इन दोनों ग्रहों की चाल में बदलाव को जीवन के कई क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव से जोड़कर देखा जाता है। साल 2026 के दिसंबर महीने में राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इस दौरान राहु मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु कर्क राशि में गोचर करेंगे। दोनों ग्रहों का यह बदलाव करीब 18 महीने बाद होगा। ऐसे में दिसंबर 2026 से अगले डेढ़ साल की अवधि ज्योतिषीय लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किसी राशि के जातकों के लिए करियर में आगे बढ़ने के मौके बन सकते हैं, तो कुछ लोगों को धन, रिश्तों और पारिवारिक मामलों में संभलकर चलना होगा। खास बात यह है कि इस गोचर में राहु और केतु एक-दूसरे से सातवें भाव में रहेंगे।

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कब होगा राहु-केतु का राशि परिवर्तन? वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु हमेशा एक-दूसरे के विपरीत यानी सातवें भाव में रहते हैं। दोनों ग्रहों की गति सामान्य तौर पर वक्री मानी जाती है। इसी वजह से इनका राशि परिवर्तन भी उल्टी दिशा में होता है। साल 2026 में राहु-केतु का राशि परिवर्तन 5 दिसंबर में होगा। गणना के अनुसार राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर का प्रभाव लगभग 18 महीने तक माना जाएगा।

राहु-केतु गोचर 2026: 12 राशियों पर कैसा रहेगा असर? मेष राशि: करियर में मिल सकते हैं नए मौके मेष राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर दसवें भाव में होगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यह भाव कर्म और कार्यक्षेत्र से जुड़ा होता है। ऐसे में नौकरी और कारोबार में कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं। जो लोग लंबे समय से काम में बदलाव की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस दिशा में प्रयास करने का मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ केतु चौथे भाव में रहेंगे, इसलिए घरेलू जीवन और मानसिक शांति पर ध्यान देना होगा।

वृषभ राशि: भाग्य और यात्राओं से जुड़े मामले रहेंगे अहम वृषभ राशि के लिए राहु नौवें भाव में और केतु तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्रा और धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना होगा। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने से बचें।

मिथुन राशि: पैसों के मामले में बरतनी होगी सावधानी मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु आठवें और केतु दूसरे भाव में रहेंगे। यह गोचर आर्थिक मामलों और पारिवारिक जीवन को लेकर सतर्क रहने का संकेत देता है। अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ बातचीत में संयम रखना जरूरी होगा। निवेश से जुड़े फैसले पूरी जानकारी लेने के बाद ही करें।

कर्क राशि: रिश्तों में तालमेल बनाकर चलना होगा कर्क राशि के जातकों के लिए राहु सातवें और केतु पहले भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान वैवाहिक जीवन और कारोबारी साझेदारी पर विशेष ध्यान देना होगा। नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं, लेकिन किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं होगा। रिश्तों में संवाद बनाए रखना फायदेमंद रहेगा।

सिंह राशि: विरोधियों पर मिल सकती है बढ़त सिंह राशि के लिए राहु छठे भाव में और केतु बारहवें भाव में रहेंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति नौकरी, प्रतियोगिता और विरोधियों से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ा सकती है। कामकाज में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि खर्च और स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

कन्या राशि: प्रेम और शिक्षा के मामलों में बदलाव कन्या राशि के जातकों के लिए राहु पांचवें और केतु ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत होगी। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है। वहीं आमदनी और सामाजिक संपर्कों से जुड़े मामलों में नए रास्ते खुल सकते हैं।

तुला राशि: घर और काम के बीच बढ़ सकती है जिम्मेदारी तुला राशि के लिए राहु चौथे और केतु दसवें भाव में रहेंगे। इस दौरान घर, जमीन और वाहन से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों में बदलाव संभव है। नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। किसी संपत्ति से जुड़े फैसले में जल्दबाजी न करें।

वृश्चिक राशि: आत्मविश्वास से पूरे होंगे अटके काम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु तीसरे और केतु नौवें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी और कारोबार में नए प्रयास करने का मौका मिलेगा। छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। हालांकि भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय मेहनत पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होगा।

धनु राशि: आर्थिक फैसलों में सोच-समझकर बढ़ाएं कदम धनु राशि के लिए राहु दूसरे और केतु आठवें भाव में रहेंगे। इस गोचर के दौरान धन और परिवार से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी होगी। अचानक खर्च बढ़ने की स्थिति बन सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा। बचत और निवेश की योजना बनाकर चलना बेहतर रहेगा।

मकर राशि: व्यक्तित्व में आएगा बदलाव मकर राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर लग्न भाव में होगा। इस दौरान अपने काम और भविष्य को लेकर महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है। नई योजनाओं पर काम शुरू करने का विचार आ सकता है। वहीं केतु सातवें भाव में रहेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन और साझेदारी में एक-दूसरे को समझने की जरूरत होगी। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें।

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कुंभ राशि: विदेश और खर्च से जुड़े मामलों पर रहेगा ध्यान कुंभ राशि के लिए राहु बारहवें और केतु छठे भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान विदेश यात्रा, खर्च और कामकाज से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा। बिना योजना के खर्च करने से बचना फायदेमंद रहेगा।

मीन राशि: आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं मीन राशि के जातकों के लिए राहु ग्यारहवें और केतु पांचवें भाव में गोचर करेंगे। यह स्थिति आमदनी, लाभ और सामाजिक संपर्कों से जुड़े मामलों को सक्रिय कर सकती है। पुराने संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि प्रेम संबंधों और निवेश से जुड़े मामलों में समझदारी से काम लेना होगा।

राहु-केतु के गोचर में इन बातों का रखें ध्यान ज्योतिष शास्त्र में राहु को महत्वाकांक्षा, भ्रम और अचानक होने वाले बदलावों से जोड़ा जाता है। वहीं केतु को वैराग्य, आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन का कारक माना गया है। यही वजह है कि इन दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन को महत्वपूर्ण माना जाता है।