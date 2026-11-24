राहु मकर और केतु कर्क राशि में करेंगे प्रवेश, 18 महीने तक इन राशियों पर रहेगा खास असर
5 दिसंबर 2026 को राहु और केतु करीब 18 महीने बाद अपनी राशि बदलेंगे। राहु कुंभ से मकर और केतु सिंह से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर का असर मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के करियर, धन, परिवार और रिश्तों पर पड़ सकता है।
दिसंबर का महीना ज्योतिष के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। साल खत्म होने से पहले राहु और केतु अपनी राशि बदलेंगे। करीब डेढ़ साल बाद होने वाला यह परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए खास माना जा रहा है। राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु सिंह राशि छोड़कर कर्क में आ जाएंगे। दोनों ग्रहों का यह गोचर दिसंबर 2026 से जून 2028 तक रहेगा।ज्योतिषीय गणना के अनुसार, राहु-केतु का राशि परिवर्तन 5 दिसंबर 2026 को रात 10 बजकर 32 मिनट पर होगा।
राहु-केतु का 5 दिसंबर को होने वाला गोचर आपकी राशि और जीवन को किस तरह प्रभावित करेगा? क्या आने वाले 18 महीनों में करियर में तरक्की मिलेगी, धन लाभ के योग बनेंगे या रिश्तों में बदलाव आएगा? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार राहु-केतु के प्रभाव और भविष्य के संकेत जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।
राहु-केतु के गोचर से क्या बदलेगा?
पंडित नरेन्द्र उपाध्याय के अनुसार राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है। दोनों हमेशा एक-दूसरे से सातवीं राशि में रहते हैं। राहु को महत्वाकांक्षा, अचानक होने वाले बदलाव और भौतिक सुखों से जोड़कर देखा जाता है। वहीं केतु वैराग्य, आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन का कारक माना जाता है। इस बार राहु मकर राशि में जाएंगे। मकर का संबंध कर्म, अनुशासन, कामकाज और जिम्मेदारियों से माना जाता है। ऐसे में करियर, नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों पर इसका असर देखा जा सकता है। दूसरी ओर केतु का कर्क राशि में प्रवेश घर, परिवार और भावनात्मक जीवन से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है।
पंडित नरेन्द्र उपाध्याय से जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर असर
मेष राशि: राहु का गोचर आपके कर्म भाव में होगा। नौकरी और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। काम की जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। केतु के प्रभाव से घर-परिवार के मामलों में थोड़ा समय देना होगा।
वृषभ राशि: राहु भाग्य भाव में रहेंगे। इस दौरान यात्रा और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ सकती है। नई चीजें सीखने का मौका मिल सकता है। केतु के कारण छोटी यात्राओं और भाई-बहनों से जुड़े मामलों में कुछ बदलाव संभव हैं।
मिथुन राशि: राहु अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अचानक होने वाले बदलावों को लेकर सतर्क रहना होगा। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें। केतु दूसरे भाव में रहेंगे, इसलिए परिवार और पैसों से जुड़े मामलों पर ध्यान देना जरूरी होगा।
कर्क राशि: राहु सातवें भाव में और केतु आपकी राशि में रहेंगे। साझेदारी और वैवाहिक जीवन में समझदारी से काम लेना होगा। किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को भी प्राथमिकता दें।
सिंह राशि: राहु छठे भाव में प्रवेश करेंगे। नौकरी और प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। विरोधियों से मुकाबले में सफलता मिलने के संकेत हैं। केतु बारहवें भाव में रहेंगे, जिससे खर्च और नींद से जुड़ी परेशानियों पर ध्यान देना होगा।
कन्या राशि: राहु पांचवें भाव में रहेंगे। पढ़ाई, प्रेम संबंध और संतान से जुड़े मामलों में कुछ नए बदलाव हो सकते हैं। निवेश के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। केतु ग्यारहवें भाव में रहेंगे, जिससे मित्रों और सामाजिक दायरे में बदलाव संभव है।
तुला राशि: राहु चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। घर, जमीन और वाहन से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। परिवार के साथ समय बिताना जरूरी होगा। केतु दसवें भाव में रहेंगे, इसलिए नौकरी और करियर को लेकर मन में असमंजस रह सकता है।
वृश्चिक राशि: राहु तीसरे भाव में रहेंगे। साहस और पराक्रम में वृद्धि के संकेत हैं। अपने प्रयासों से नए काम शुरू कर सकते हैं। केतु नौवें भाव में रहेंगे, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है।
धनु राशि: राहु दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। धन और परिवार से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बातचीत के दौरान शब्दों का ध्यान रखना होगा। केतु आठवें भाव में रहेंगे, इसलिए अचानक आने वाली परिस्थितियों में धैर्य रखना जरूरी होगा।
मकर राशि: राहु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती हैं। करियर और निजी जीवन में कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। केतु सातवें भाव में रहेंगे, इसलिए रिश्तों और साझेदारी में आपसी समझ बनाए रखना जरूरी होगा।
कुंभ राशि: राहु बारहवें भाव में जाएंगे। विदेश, यात्रा और खर्च से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। बिना जरूरत खर्च करने से बचें। केतु छठे भाव में रहेंगे, जिससे पुराने विवादों और कामकाज से जुड़ी परेशानियों को सुलझाने का मौका मिल सकता है।
मीन राशि: राहु ग्यारहवें भाव में प्रवेश करेंगे। आय और लाभ से जुड़े मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों और संपर्कों के जरिए फायदा होने की संभावना है। केतु पांचवें भाव में रहेंगे, इसलिए पढ़ाई, प्रेम संबंध और संतान से जुड़े मामलों में धैर्य रखना होगा।
दिसंबर में शनि और गुरु भी बदलेंगे चाल
दिसंबर में राहु-केतु के अलावा शनि और गुरु की चाल में भी बदलाव होगा। 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे। वहीं 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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