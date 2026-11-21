मकर में जाएंगे राहु और कर्क में केतु का होगा प्रवेश, इन राशियों की जिंदगी में शुरू होगा नया अध्याय
Rahu Ketu Gochar 2026: 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर और केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। करीब 18 महीने बाद होने वाले इस राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है।
Rahu Ketu Gochar 2026: दिसंबर में राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 5 दिसंबर को राहु कुंभ राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। ज्योतिष में राहु-केतु के इस बदलाव को काफी अहम माना जाता है। दोनों ग्रह करीब 18 महीने बाद राशि बदलते हैं। ऐसे में इनके गोचर का असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। राहु को ज्योतिष में अचानक होने वाले बदलाव, महत्वाकांक्षा और विदेशी संपर्कों का कारक माना जाता है। वहीं केतु का संबंध आध्यात्मिकता और वैराग्य से जोड़ा जाता है। मकर राशि के स्वामी शनि हैं। ऐसे में इस राशि में राहु का प्रवेश करियर, नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। कुछ राशियों के लिए नए अवसर बन सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को अपने फैसलों में सावधानी रखनी होगी।
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5 दिसंबर को कितने बजे बदलेगी राहु-केतु की चाल?
औसत राहु-केतु यानी मीन नोड गणना के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को रात 10 बजकर 32 मिनट पर राहु मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी समय केतु कर्क राशि में गोचर करेंगे। दोनों ग्रह करीब डेढ़ साल तक इन्हीं राशियों में रहेंगे। इससे पहले राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में थे।
इन राशियों के लिए बन सकते हैं तरक्की के योग
वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य के लिहाज से अच्छा रह सकता है। लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। विदेश में पढ़ाई या काम करने की योजना बना रहे जातकों को भी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।
सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए राहु का छठे भाव में जाना महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी और प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों की चुनौतियां कम हो सकती हैं। पुराने विवाद सुलझाने का मौका मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत का फल मिल सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का तीसरे भाव में गोचर साहस बढ़ाने वाला माना जाता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नए लोगों से संपर्क बनेंगे। लंबे समय से किसी काम को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। भाई-बहनों के साथ संबंध भी बेहतर हो सकते हैं।
कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए केतु का 11वें भाव में गोचर लाभ से जुड़ा है। आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में तरक्की के मौके मिल सकते हैं। पुराने निवेश से फायदा होने की संभावना है। दोस्तों और परिचितों की मदद से कोई नया काम मिल सकता है। हालांकि पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।
मीन राशि: मीन राशि के जातकों के लिए राहु का 11वें भाव में प्रवेश खास रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि की खबर मिल सकती है। कारोबार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। लंबे समय से अटका पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। सामाजिक संपर्कों से भी लाभ हो सकता है। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर उलझन हो तो बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करें।
बाकी राशियों पर कैसा रहेगा असर?
मेष राशि वालों के करियर में बदलाव के संकेत हैं। मिथुन राशि के जातकों को निवेश के मामलों में सतर्क रहना होगा। कर्क राशि वालों को परिवार और रिश्तों पर ध्यान देना होगा। तुला राशि के लोगों को संपत्ति और घरेलू मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। धनु राशि वालों के खर्च बढ़ सकते हैं। मकर राशि में राहु के प्रवेश से इस राशि के जातकों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती हैं। कुंभ राशि वालों को विदेश और खर्च से जुड़े मामलों में सतर्क रहना होगा।
करीब 18 महीने तक रहेगा गोचर का प्रभाव
राहु-केतु का राशि परिवर्तन लंबे समय तक चलने वाली ज्योतिषीय घटना है। दोनों ग्रह एक राशि में करीब डेढ़ साल रहते हैं। इसलिए इनके गोचर का असर भी लंबे समय तक माना जाता है। इस दौरान नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन से जुड़े मामलों में बदलाव आ सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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