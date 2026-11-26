कर्क राशि में केतु और सातवें भाव में राहु, 5 दिसंबर से बदल सकता है जीवन का रुख, जानें क्या होगा असर
5 दिसंबर 2026 को राहु और केतु करीब 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करेंगे। इस गोचर में राहु मकर राशि और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यह बदलाव खास रहने वाला है, क्योंकि केतु आपकी ही राशि में आएंगे और राहु सातवें भाव में गोचर करेंगे।
Rahu Ketu Gochar 2026: दिसंबर में राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। करीब 18 महीने बाद दोनों छाया ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। इस बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। ऐसे में केतु का आपकी ही राशि में आना कई तरह के बदलावों का संकेत दे रहा है। वहीं राहु का सातवें भाव में प्रवेश होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान निजी जीवन, रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत होगी।
5 दिसंबर 2026 से कर्क राशि वालों के जीवन में राहु-केतु के गोचर का क्या असर देखने को मिल सकता है? क्या वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा, नौकरी में बदलाव के योग बनेंगे या आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी होगी? अगले 18 महीनों में आपकी जन्मकुंडली के अनुसार राहु-केतु की चाल क्या संकेत दे रही है, जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
रिश्तों में बढ़ सकती है उलझन
कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर रिश्तों के लिहाज से अहम रहेगा। राहु के सातवें भाव में आने से जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं। किसी पुरानी बात को लेकर बहस बढ़ने की भी आशंका रहेगी। ऐसे में गुस्से में कोई फैसला लेने से बचें। बातचीत के जरिए मामलों को सुलझाने की कोशिश करें। जो लोग विवाह के लिए जीवनसाथी तलाश रहे हैं, उन्हें किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह विचार करना चाहिए।
नौकरी और कारोबार में क्या होगा?
नौकरीपेशा लोगों के मन में काम को लेकर कुछ असमंजस रह सकता है। आप अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से संतुष्ट नहीं होंगे और बदलाव के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि, जल्दबाजी में नौकरी छोड़ने या कोई नया फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। कारोबार करने वाले जातकों को साझेदारी के मामलों में सतर्क रहना होगा। किसी नए व्यक्ति के साथ व्यापार शुरू करने की योजना है तो जरूरी दस्तावेज और शर्तें अच्छी तरह जांच लें। किसी के भरोसे बड़ा आर्थिक फैसला लेना ठीक नहीं होगा।
आर्थिक मामलों में संभलकर चलें
इस गोचर के दौरान कर्क राशि वालों को अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी। अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है। निवेश के मामले में भी जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। उधार देने और लेने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन जरूर करें। कारोबार में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी जुटाना जरूरी रहेगा।
मन और सेहत का रखें ध्यान
केतु का आपकी राशि में प्रवेश मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। मन में कई तरह के विचार आ सकते हैं। कभी-कभी बिना किसी खास वजह के अकेले रहने का मन भी हो सकता है। काम में एकाग्रता बनाए रखने में परेशानी महसूस हो सकती है। ऐसे में अपनी दिनचर्या नियमित रखें। पर्याप्त आराम करें और सेहत से जुड़ी किसी परेशानी को नजरअंदाज न करें।
कब तक रहेगा राहु-केतु का प्रभाव?
राहु और केतु का यह गोचर करीब 18 महीने तक रहेगा। इस दौरान राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में रहेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 24 जून 2028 को दोनों ग्रह फिर राशि परिवर्तन करेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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