18 महीने बाद इन राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में होगा बदलाव

5 दिसंबर 2026 को राहु और केतु करीब 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करेंगे। राहु कुंभ से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु सिंह से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इस बदलाव का असर सभी 12 राशियों के करियर, कारोबार, धन और पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है।

Rahu Ketu Gochar 2026: साल 2026 के आखिरी महीने दिसंबर में राहु और केतु का बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में राहु-केतु के गोचर को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों ग्रह करीब 18 महीने बाद राशि बदलते हैं। इस बार राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु सिंह राशि छोड़कर कर्क राशि में आ जाएंगे। दोनों ग्रहों के इस बदलाव का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा। कुछ राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं तो कुछ के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। हालांकि कुछ राशियों को इस दौरान अपने फैसलों और रिश्तों को लेकर सतर्क रहना होगा।

कब होगा राहु-केतु का राशि परिवर्तन? द्रिक पंचांग के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को शनिवार शाम 7 बजकर 28 मिनट पर राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। इस दौरान राहु कुंभ से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु सिंह से कर्क राशि में गोचर करेंगे। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। दोनों ग्रह हमेशा एक-दूसरे से सातवें स्थान पर रहते हैं। इस कारण राहु के साथ केतु का राशि परिवर्तन भी होता है।

राहु-केतु के गोचर का क्या होगा असर? राहु को ज्योतिष में अचानक होने वाली घटनाओं, महत्वाकांक्षा, विदेश और भौतिक सुख-सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। वहीं केतु को आध्यात्मिकता, वैराग्य और आत्मचिंतन का कारक माना जाता है। ऐसे में राहु का मकर राशि में जाना कामकाज, नौकरी और जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर, कर्क राशि में केतु का प्रवेश पारिवारिक जीवन, घर और भावनात्मक संबंधों में बदलाव ला सकता है।

आइए जानते हैं, ,सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा राहु-केतु का गोचर मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए राहु-केतु का गोचर करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। कामकाज में कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं, जिनका फायदा भविष्य में होगा। हालांकि जल्दबाजी में नौकरी बदलने या कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। कारोबार करने वालों को नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करें।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य और मेहनत के बीच संतुलन बनाने वाला हो सकता है। लंबे समय से रुके काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। विदेश से जुड़े काम करने वालों को भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार के किसी सदस्य के साथ बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान रखें।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को इस दौरान आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी तरह विचार करें। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है। कारोबार में नए लोगों से संपर्क बनेंगे, लेकिन किसी भी समझौते को बिना पढ़े स्वीकार न करें। वाणी में संयम रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए राहु-केतु का यह गोचर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। केतु आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में मन थोड़ा विचलित रह सकता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर अधिक सोचने से बचें। रिश्तों में गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। नौकरी और कारोबार में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं। जीवनसाथी के साथ बातचीत बनाए रखना जरूरी होगा। कोई भी बड़ा फैसला भावनाओं में बहकर न लें।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर खर्च और निजी जीवन से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। विदेश से जुड़े कामों में अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। हालांकि अनावश्यक खर्च बढ़ने की आशंका है। निवेश के मामले में जल्दबाजी न करें। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। पर्याप्त नींद और आराम पर भी ध्यान दें।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह समय लाभ और नए संपर्क बनाने के लिहाज से अच्छा रह सकता है। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। कारोबार करने वालों को नए ग्राहक मिल सकते हैं। हालांकि प्रेम संबंधों और बच्चों से जुड़े मामलों में थोड़ा धैर्य रखना होगा। किसी भी योजना को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करें।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए करियर और पारिवारिक जीवन में बदलाव के संकेत हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कामकाज में आपकी भूमिका बढ़ सकती है। हालांकि इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। घर-परिवार से जुड़ी किसी जिम्मेदारी पर खर्च बढ़ सकता है। संपत्ति से जुड़े मामलों में कागजात अच्छी तरह जांच लें। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु-केतु का गोचर भाग्य और मेहनत से जुड़े मामलों में नए अनुभव लेकर आ सकता है। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। कारोबार में सोच-समझकर निवेश करें। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें।

धनु राशि- धनु राशि वालों को इस दौरान आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखनी होगी। अचानक धन खर्च होने की स्थिति बन सकती है। किसी पुराने विवाद को लेकर परेशानी हो सकती है। नौकरी में अपने काम पर ध्यान दें और दूसरों के मामलों में अनावश्यक दखल देने से बचें। कारोबार में किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। स्वास्थ्य और दिनचर्या को लेकर लापरवाही न करें।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए राहु का गोचर खास रहने वाला है। राहु आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती हैं और कुछ नया करने की इच्छा होगी। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। हालांकि जल्द सफलता पाने की चाह में गलत फैसले लेने से बचना होगा। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। अपनी सेहत और मानसिक शांति को भी प्राथमिकता दें।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन कुछ मामलों में राहत लेकर आ सकता है। हालांकि केतु का गोचर छठे भाव में होने से विरोधियों और पुराने विवादों से निपटने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में मेहनत का फल मिलने की संभावना है। कर्ज और खर्चों को व्यवस्थित करने की कोशिश सफल हो सकती है। दिनचर्या बेहतर बनाने पर ध्यान दें। किसी भी विवाद को बढ़ाने से बचें।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह गोचर आय और पारिवारिक मामलों में बदलाव ला सकता है। पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। हालांकि प्रेम संबंधों और बच्चों से जुड़े मामलों में धैर्य रखना होगा। निवेश और शेयर बाजार में बिना जानकारी के पैसा लगाने से बचें। दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत बनाए रखें।

राहु-केतु गोचर में इन बातों का रखें ध्यान ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहु-केतु के गोचर के दौरान जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। रिश्तों में शक और गलतफहमी को जगह न दें। अपनी दिनचर्या और व्यवहार पर ध्यान देना भी जरूरी है।