डेढ़ साल बाद राहु-केतु बदलेंगे राशि, 5 दिसंबर को होगा गोचर; इन 6 राशियों पर रहेगी खास नजर
5 दिसंबर 2026 को करीब डेढ़ साल बाद राहु और केतु अपनी राशि बदलेंगे। राहु कुंभ राशि से मकर में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु सिंह राशि छोड़कर कर्क में आ जाएंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार, दोनों ग्रहों का यह गोचर शाम 7 बजकर 28 मिनट पर होगा।
Rahu Ketu Gochar 2026: साल 2026 खत्म होने से पहले राहु और केतु का बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। करीब डेढ़ साल बाद दोनों ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। 5 दिसंबर को होने वाला यह गोचर ज्योतिष के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु सिंह राशि छोड़कर कर्क राशि में आ जाएंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को शाम 7 बजकर 28 मिनट पर राहु-केतु का राशि परिवर्तन होगा। दोनों ग्रह करीब 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। इस वजह से इनके गोचर का असर भी लंबे समय तक देखा जाता है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, इस बदलाव से सभी 12 राशियों के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ सकता है।
5 दिसंबर 2026 को राहु-केतु के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा? क्या अगले 18 महीनों में करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे? वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए यह गोचर कितना खास रहेगा? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार राहु-केतु गोचर का प्रभाव जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
राहु मकर और केतु कर्क राशि में करेंगे प्रवेश
राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है। दोनों ग्रह हमेशा एक-दूसरे से सातवें स्थान पर रहते हैं। राहु को महत्वाकांक्षा, अचानक बदलाव और भौतिक सुखों से जोड़कर देखा जाता है। वहीं केतु वैराग्य, आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन का कारक माना जाता है। 5 दिसंबर को राहु मकर राशि में पहुंचेंगे। मकर राशि का स्वामी शनि है। ऐसे में राहु का यह गोचर कर्म, कामकाज और जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। इस स्थिति में परिवार, भावनाओं और घरेलू जीवन से जुड़े मामलों पर ध्यान बढ़ सकता है।
इन 6 राशियों के लिए अहम रहेगा राहु-केतु का गोचर
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस गोचर में कुछ राशियों के लिए राहु या केतु की स्थिति अनुकूल मानी जा रही है। इनमें वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि शामिल हैं।
वृषभ राशि: राहु आपके भाग्य भाव से और केतु तीसरे भाव से गोचर करेंगे। इस दौरान कामकाज से जुड़ी नई योजनाएं बन सकती हैं। यात्रा के योग बन सकते हैं। अपनी कोशिशों को बीच में न छोड़ें।
सिंह राशि: राहु छठे भाव में और केतु बारहवें भाव में रहेंगे। नौकरी और प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में मेहनत का महत्व बढ़ेगा। विरोधियों से सतर्क रहें। खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा।
कन्या राशि: राहु पांचवें भाव और केतु ग्यारहवें भाव में रहेंगे। पढ़ाई, प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आमदनी के नए रास्तों पर विचार कर सकते हैं।
वृश्चिक राशि: राहु तीसरे भाव में और केतु नौवें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान साहस और मेहनत से जुड़े मामलों में आपको आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू करने का विचार बन सकता है।
कुंभ राशि: राहु बारहवें भाव में और केतु छठे भाव में रहेंगे। विदेश से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है। नौकरी और रोजमर्रा के काम में अनुशासन बनाए रखना होगा। अनावश्यक खर्च से बचें।
मीन राशि: राहु ग्यारहवें भाव में और केतु पांचवें भाव में प्रवेश करेंगे। आय और लाभ से जुड़े मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों और संपर्कों के जरिए कोई जरूरी जानकारी मिल सकती है। निवेश के मामले में सावधानी रखें।
बाकी राशियों पर भी पड़ेगा असर
मेष, मिथुन, कर्क, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों को भी इस गोचर के बाद अपने फैसलों पर ध्यान देना होगा। खासकर धन, परिवार, नौकरी और रिश्तों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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