2027 में राहु-केतु का कोई गोचर नहीं, 6 राशियों के लिए नया साल रहेगा शानदार
Rahu-Ketu Transit 2026: राहु-केतु 2026 के आखिरी महीने दिसंबर में अपनी राशि में बदलाव करने वाले हैं। 2027 में राहु-केतु का कोई गोचर नहीं होगा। मकर राशि में राहु और कर्क राशि में केतु 2027 में पूरे वर्ष एक्टिव रहेंगे। जानें नया साल किन 6 राशियों के लिए रहेगा शुभ।
2026 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में राहु-केतु राशि परिवर्तन करेंगे। अगले साल यानी 2027 में राहु-केतु का कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा। इस समय राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि के गोचर में हैं। पंचांग के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को राहु मकर राशि में गोचर करेंगे और केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। राहु-केतु का गोचर करीब 18 महीने में होता है, इसलिए 2027 में राहु मकर और केतु कर्क राशि में ही एक्टिव रहेंगे। राहु-केतु की चाल का प्रभाव न सिर्फ मानव जीवन पर पड़ेगा बल्कि देश-दुनिया पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि राहु-केतु गोचर से सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी, 6 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन्हें लाभकारी परिणाम मिलेंगे।
आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा ज्यादा असर:
राहु-केतु का यह राशि परिवर्तन विश्व भर के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस परिवर्तन से लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। इसका प्रभाव 18 महीने तक रहेगा। राहु-केतु राशि परिवर्तन के बाद मार्केट में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लोगों की जेब पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता नजर आ सकता है।
राहु-केतु गोचर से 2027 किन राशियों के लिए रहेगा शुभ:
1. वृषभ राशि पर राहु-केतु गोचर का असर:
वृषभ राशि वालों के लिए राहु-केतु गोचर से स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस समय आपको करियर में बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। हालांकि इस समय वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखें।
2. कन्या राशि पर राहु-केतु गोचर का असर:
राहु-केतु गोचर से कन्या राशि वालों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। स्थान परिवर्तन के योग हैं। धन लाभ के योग हैं। परिवार से जुड़ी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
3. कर्क राशि पर राहु-केतु गोचर का असर:
अविवाहित जातकों का विवाह तय हो सकता है। हालांकि करियर में किसी तरह का कोई रिस्क या जोखिम नहीं लें। नौकरी में बदलाव के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
4. सिंह राशि पर राहु-केतु गोचर का असर:
सिंह राशि वालों की पारिवारिक समस्याएं खत्म हो सकती हैं। आर्थिक सुधार के संकेत हैं। सेहत से जुड़ी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों का इंतजार खत्म हो सकता है। व्यावसायिक तौर पर स्थिति सुदृढ़ होगी।
5. वृश्चिक राशि पर राहु-केतु गोचर का असर:
राहु-केतु राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि वालों के स्थान परिवर्तन के योग हैं। इस दौरान आपकी बड़ी-बड़ी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। अपनों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहने वाला है।
6. धनु राशि पर राहु-केतु गोचर का असर:
धनु राशि के लिए राहु-केतु गोचर लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आपकी व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। विदेश यात्रा के योग हैं। रिश्तों में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रह सकता है। कार्यक्षेत्र में मन मुताबिक परिणाम मिल सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
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अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान